Ευρωαγορές: Θετικό κλίμα με το βλέμμα στις κεντρικές τράπεζες και τα εταιρικά αποτελέσματα

Ανοδικά κινούνται στο άνοιγμα της Δευτέρας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενόψει μιας πολυάσχολης εβδομάδας με αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,3% παραμένοντας πάντως κοντά στο χαμηλό της περασμένης εβδομάδας.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX καταγράφει αύξηση 0,65%, όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο (+0,7%). Πιο ήπια κέρδη με σταθεροποιητικές τάσεις σημειώνουν ο FTSE στο Λονδίνο (+0,2%) και ο CAC στο Παρίσι (+0,12%).

Ο ευρύτερος δείκτης πετρελαίου και φυσικού αερίου οδηγεί την κούρσα των κερδών του κλάδου με άνοδο 1,1%. Ο ενεργειακός τομέας ενισχύεται επίσης από την άνοδο 1,7% της BP μετά την ανακοίνωση της βρετανικής εταιρείας ότι σχεδιάζει να πουλήσει μερίδια στα περιουσιακά στοιχεία Permian και Eagle Ford της αμερικανικής της επιχείρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ξηρά σε κεφάλαια που διαχειρίζεται η επενδυτική εταιρεία Sixth Street, έναντι 1,5 δισ. δολαρίων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εβδομάδας ξεκίνησαν με την Ryanair να ανακοινώνει κέρδη μετά από φόρους ύψους 1,72 δισ. ευρώ για το β' τρίμηνο και 2,54 δισ. ευρώ για το α' εξάμηνο — μια αύξηση 42% που ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η low budget αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε επίσης έσοδα 9,82 δισ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο, μια αύξηση 13%.

Μετά τα αποτελέσματα της Ryanair θα ακολουθήσουν αυτά της BP, της Ferrari και της Aramco την Τρίτη και της BMW και της Vestas την επόμενη μέρα, μεταξύ άλλων. Την Πέμπτη, τα κέρδη θα ανακοινωθούν από την Commerzbank, τη Diageo, τη Rheinmetall, την AstraZeneca και τη Maersk, ενώ την Παρασκευή θα μάθουμε τα τελευταία αποτελέσματα της Richemont.