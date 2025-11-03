Η δύναμη της αλήθειας και η αναγκαιότητα των δύσκολων αποφάσεων

Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, η πρόοδος δεν έρχεται ποτέ χωρίς κόστος. Οι κοινωνίες που προχωρούν μπροστά είναι εκείνες που έχουν το θάρρος να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως θα ήθελαν να είναι.Η απόφαση για τον μετασχηματισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων, με την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων και την εφαρμογή του μοντέλου «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον», ανήκει ακριβώς σε αυτήν την κατηγορία.

Είναι δύσκολη, καθώς «αγγίζει» τοπικές κοινωνίες και συνήθειες δεκαετιών, αλλά απολύτως αναγκαία, η οποία λαμβάνεται με γνώμονα το μέλλον τον ΕΛΤΑ και όχι το όποιο πολιτικό κόστος. Γιατί, στο σημείο που βρισκόμαστε, αν κάτι χρειάζεται σήμερα η χώρα, είναι πολιτικές δυνάμεις που έχουν το θάρρος να λένε την αλήθεια και να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις ενεργώντας με ευθύνη.