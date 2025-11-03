Θεσσαλονίκη: Μητρόπολη εξαγωγών με ελλειμματικό ισοζύγιο - Πώς μπορεί να ενισχυθεί η εξωστρέφεια πέρα από τα Βαλκάνια

Σε «μητρόπολη» των εξαγωγών της Βόρειας Ελλάδας αναδεικνύεται η Θεσσαλονίκη, διατηρώντας σταθερά υψηλή εξαγωγική επίδοση, που για το 2024 ανήλθε στο 31,9% του ΑΕΠ, έναντι 22,4% του εθνικού μέσου όρου.Παρά τη δυναμική της, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης καταγράφει εμπορικό έλλειμμα -4,58 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΕΒΕ και του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ), το 2024 οι εξαγωγές της Θεσσαλονίκης ανήλθαν σε 5,62 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 0,7% σε σχέση με το 2023, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,8%, φτάνοντας τα 10,2 δισ. ευρώ. Ο δείκτης επικάλυψης εξαγωγών προς εισαγωγές διαμορφώθηκε στο 55,1%, υποδηλώνοντας ότι οι εισαγωγές υπερτερούν σημαντικά. Η πόλη εξάγει πολύ, αλλά εισάγει ακόμη περισσότερο — και αυτό εξηγεί το επίμονο εμπορικό έλλειμμα.