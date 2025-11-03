Ο Χ. Ζερεφος στα Μακεδονικα Νεα

Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί το ερώτημα «για πόσα χρόνια θα εξασφαλιστεί νερό για την Αττική», τονίζει ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή, Καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα.

Ο κ. Ζερεφός σχολιάζει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο «Εύρυτος» για τη θωράκιση της Αττικής έναντι της λειψυδρίας, κάνει λόγο για ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και υπογραμμίζει τη σημασία της λήψης μέτρων, ειδικά για περιοχές όπου η ξηρασία «χτυπάει» ήδη κόκκινο, όπως η ανατολική Ελλάδα.

