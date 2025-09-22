Ευρωαγορές: Νευρικότητα στο άνοιγμα - Ισχυρές απώλειες για τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές το πρωί της Δευτέρας, καθώς οι απώλειες των αυτοκινητοβιομηχανιών αντιστάθμισαν την άνοδο των τεχνολογικών μετοχών. Χαρακτηριστικά, ο δείκτης Stoxx Europe Automobiles and Parts υποχωρεί κατά 2,6%

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 0,29%, ενώ και ο DAX στη Φρανκφούρτη σημειώνει απώλειες 0,6%. Στο Λονδίνο ο FTSE είναι κάτω 0,16%, ο CAC στη Γαλλία υποχωρεί 0,4% ενώ απώλειες καταγράφει και ο FTSE MIB στο Μιλάνο.

Η γερμανική Porsche υποχωρεί κατά 6,7%, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία μείωσε τις προβλέψεις της για τα κέρδη του 2025, καθώς ακύρωσε τα σχέδιά της για την κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων λόγω της ασθενούς ζήτησης.

Η μετοχή της μητρικής της Porsche, Volkswagen, η οποία επίσης μείωσε τις προβλέψεις της για τα κέρδη του 2025, υποχωρεί κατά 4,5%.

Οι τεχνολογικές μετοχές σημειώνουν άνοδο 0,9%, με τις εταιρείες κατασκευής τσιπ ASML και ASMI να καταγράφουν άνοδο 2,9% και 1,9% αντίστοιχα.

Η μετοχή της Fugro υποχωρεί κατά 11,9% αφότου η ολλανδική εταιρεία γεωλογικών δεδομένων απέσυρε την ετήσια πρόβλεψή της, επικαλούμενη «σημαντικές αλλαγές» στις συνθήκες της αγοράς τις τελευταίες εβδομάδες.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, θα ληφθούν υπόψη σχόλια από τουλάχιστον πέντε αξιωματούχους της Fed, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, John Williams, και του νεοδιορισμένου κυβερνήτη Stephen Miran.