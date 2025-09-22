Η Τουρκία, τα μαχητικά, η Ελλάδα και το Ισραήλ

Λίγα μόλις 24ωρα μετά την εμπλοκή της αμερικανικής Chevron στα θαλάσσια τεμάχια νοτίως της Κρήτης - μια κίνηση που θα μπορούσε να εκφράζει τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Τουρκο-Λιβυκό μνημόνιο - ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλωσορίζει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, με πληθώρα υποσχέσεων.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε:

«Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο, που περιλαμβάνουν τη μεγάλης κλίμακας αγορά αεροσκαφών Boeing, μια σημαντική συμφωνία για F-16, καθώς και τη συνέχιση των συζητήσεων για τα F-35, οι οποίες αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά. Ο Πρόεδρος Ερντογάν κι εγώ είχαμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου!»

Η πιθανότητα επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δημιουργεί νέα δεδομένα στην ισορροπία δυνάμεων της ΝΑ Μεσογείου, με την Ελλάδα, το Ισραήλ και άλλες χώρες που έζησαν για αιώνες στον ίσκιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να αισθάνονται αναζωπύρωση υπαρξιακών ανησυχιών.

Ο Τραμπ ουδέποτε έκρυψε τη συμπάθειά του προς τον Ερντογάν, όπως και προς άλλους αυταρχικούς ηγέτες. Ωστόσο, το Κογκρέσο παραμένει επιφυλακτικό απέναντι στην Τουρκία, διατηρώντας περιορισμούς στην πρόσβασή της σε αμερικανικό εξοπλισμό.

Αν διαβάσει κανείς «πίσω από τις γραμμές» του μηνύματος Τραμπ –έστω και μέσω της «αυτόματης γραφής» του Αντρέ Μπρετόν– προκύπτει ότι η αναβάθμιση των F-16 είναι προ των πυλών, ενώ η επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα F-35 θα μπορούσε να τεθεί στο απώτερο μέλλον.

Η επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, εφόσον συνοδευτεί από ουσιαστικές δεσμεύσεις στα εξοπλιστικά, σηματοδοτεί αναβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Για την Ελλάδα, αυτό συνεπάγεται:

πιο έντονη διπλωματική παρουσία στην Ουάσιγκτον,

επιτάχυνση εξοπλιστικών και αμυντικών συνεργασιών με την ΕΕ/Γαλλία,

ισορροπία στη σχέση με τις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της χώρας ως πιο σταθερού συμμάχου στην περιοχή.

Κυρίως όμως, προϋποθέτει διεύρυνση της συνεργασίας με το Ισραήλ, παρά την αρνητική διεθνή εικόνα του τελευταίου λόγω της Γάζας.

Ο ρόλος του Ισραήλ

Το Ισραήλ, στενότερος σύμμαχος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, δύσκολα θα ανεχθεί μια υπερενίσχυση της Τουρκίας. Ήδη επιχειρεί με F-35 και δεν θα ήθελε να βρεθεί τεχνολογικά ισότιμο με την Άγκυρα - ιδίως αν αυτή συνεργαστεί με Πακιστάν ή Κατάρ.

Η απρόβλεπτη στάση της Τουρκίας (στήριξη Χαμάς, φιλοϊρανικές αποχρώσεις, ρητορική στο Παλαιστινιακό) ενισχύει την καχυποψία του Ισραήλ. Γι’ αυτό, παρασκηνιακά, το Τελ Αβίβ μπορεί να πιέσει την Ουάσιγκτον να διατηρήσει τους περιορισμούς.

Ταυτόχρονα, το τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ έχει ενισχυθεί θεαματικά την τελευταία δεκαετία, προσφέροντας εναλλακτική στις διαδρομές εξαγωγής φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, με την Τουρκία να παραμένει λιγότερο αξιόπιστος κόμβος.

Οι «εργοστασιακές ρυθμίσεις»

Η στάση των ΗΠΑ απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία δείχνει να επιστρέφει στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» της μεταπολεμικής ισορροπίας αποστάσεων.

Μόνο που σήμερα η Τουρκία εμφανίζεται με αναθεωρητικές φιλοδοξίες επανασύστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γεγονός που ανησυχεί βαθιά πολλές από τις χώρες που έζησαν για αιώνες υπό τον οθωμανικό ζυγό.

Οι εξελίξεις πιέζουν για εξάντληση των ορίων πολιτικής και θεσμικής επιρροής από Ελλάδα και κυρίως του Ισραήλ στις ΗΠΑ.

Οργανισμοί όπως ο Congressional Israel Allies Caucus και άλλα ισχυρά λόμπι, όπως η AIPAC και το ελληνικό οφείλουν να εξαντλήσουν την επιρροή τους στο Κογκρέσο.

Η εβραϊκή διασπορά στις ΗΠΑ είναι πολιτικά ενεργή, με επιρροή σε media, πανεπιστήμια, think tanks, χρηματοοικονομικό τομέα και πολιτική χρηματοδότηση. Η εβραϊκή μαζί με την ελληνική διασπορά που αθροίζουν περί τα 8-10 εκατ. αντιπροσωπεύουν μια αρκετά ισχυρή εκλογική συνιστώσα.

Αμφότερες θα χρειαστεί να κινητοποιηθούν…



📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών



1)Περί ανασταλτικών ποινών

Αγαπητέ κύριε Στούπα,

Θεωρώ ότι, αν το δικαστήριο είχε θέσει τον ανασταλτικό χαρακτήρα της ποινής των δύο προστατευόμενων μαρτύρων της NOVARTIS υπό την αίρεση της αποκάλυψης των ηθικών αυτουργών, σήμερα θα μας είχαν λυθεί όλες οι απορίες. Απολαμβάνετε τον ευεργετικό χαρακτήρα της αναστολής, εφόσον αποκαλύψετε τους εντολοδόχους σας. Στοιχειώδες!

Με τιμή,

Κωνσταντίνος Γρύλλος



2) Η απάτη του ΑΣΕΠ



Αγαπητέ Κώστα καλησπέρα



Είμαι πάρα πολλά χρόνια αναγνώστης σου, όμως είναι η πρώτη φορά που γράφω.

Ο λόγος είναι για να ενημερώσω με στοιχεία για την μεγάλη απάτη που λέγεται προσλήψεις διοικήσεων δημοσίων οργανισμών μέσω ΑΣΕΠ. Είναι ο γνωστός νόμος 5062/2023. Τι λέει αυτός ο νόμος; Ότι για την επιλογή διοικήσεων σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς προκηρύσσεται γραπτός διαγωνισμός.

Η μέγιστη βαθμολογία στο διαγωνισμό είναι 800 μόρια. Στους πρώτους 15 του διαγωνισμού υπολογίζονται τα μόρια τυπικών προσόντων και προϋπηρεσίας με μέγιστο τα 800 μόρια. Μετά την πρόσθεση και αυτών των μορίων, οι πρώτοι 7 συμμετέχουν σε συνέντευξη με μέγιστο αριθμό μορίων τα 800 μόρια. Μετά και από τη βαθμολογία της συνέντευξης, τα ονόματα των 3 πρώτων πηγαίνουν στον αρμόδιο υπουργό ο οποίος επιλέγει τον διοικητή του οργανισμού.

Ήδη από αυτά γίνεται φανερό ότι η συνέντευξη η οποία έχει βαρύτητα το 1/3 της συνολικής βαθμολογίας θα διορθώνει τις άσχημες επιδόσεις των εκλεκτών (που έχουν επιλεγεί πριν αρχίσει η διαδικασία), αρκεί να είναι στην 15άδα.

Στη συνέχεια η βαθμολογία της συνέντευξης είναι τέτοια που ο εκλεκτός θα είναι στην τελική 3άδα και φυσικά τελική επιλογή του υπουργού. Και λέω 15άδα και όχι 7άδα γιατί εάν κάποιος είναι στην 9η θέση θα πεισθούν 2 από τους υποψηφίους που είναι στην 7άδα να παραιτηθούν ώστε να μπει στην 7άδα ο εκλεκτός.



Όλα αυτά που αναφέρω αποδείχθηκαν στην πράξη στην πρώτη εφαρμογή του νόμου όταν τον Δεκέμβριο 2023 και τον Ιανουάριο 2024 προκηρύχθηκαν 22 θέσεις Διοικητών και Υποδιοικητών των 7 Υγειονομικών Περιφερειών και 150 θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων όλης της χώρας.

Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποια στοιχεία για να μην κουράσω: Στις 7 διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών οι 6 επιλεγέντες ήταν οι κατέχοντες τις θέσεις. Μόνο σε μια υγειονομική περιφέρεια δεν υπήρξε αλλαγή γιατί ο τότε Διοικητής δεν μπήκε στην 15άδα. Από τους 7 επιλεγέντες, μόνο ένας ήταν 1ος μετά την 7άδα (άθροισμα γραπτής βαθμολογίας και τυπικών προσόντων). Ο ένας ήταν 7ος, ο ένας ήταν 6ος, οι δύο ήταν 5οι και οι δύο ήταν 4οι. Στους 7 επιλεγέντες οι τρείς είχαν βαθμολογία στη γραπτή εξέταση κάτω από τη βάση (κάτω από 400 μόρια) ο ένας μάλιστα είχε βαθμολογία 294 μόρια!

Στην 3η και 4η Υγειονομικές Περιφέρεις στις οποίες εξέτασα τα στατιστικά: Στους 35 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές μόνο οι 8 ήταν 1οι στην 7άδα και μόνο 7 πρώτοι στην τελική 3άδα! Τρεις ήταν εκτός 7άδας (8οι ή 9οι) αλλά τελικά επιλέχτηκαν με τις παραιτήσεις που ανάφερα παραπάνω. Οι 10 από τους 32 επιλεγέντες έγραψαν κάτω από τη βάση (400 μόρια) και μάλιστα ο ένας 262 μόρια!

Ο νόμος δεν έχει βάλει βάση και δεν απαγορεύει τις παραιτήσεις ή έστω τη μη συμμετοχή κάποιου όταν είναι εκτός 7άδας ακόμη και εάν γίνουν παραιτήσεις. Επίσης σε 3 νοσοκομεία ο διαγωνισμός ήταν άκαρπος αφού υπήρχε δυνατότητα για τον κάθε υποψήφιο να δηλώσει πολλά νοσοκομεία και έτσι προέκυψαν πάνω από 3 ίδιες 3άδες.



Η αλήθεια είναι ότι είχα πιστέψει ότι αυτός ο διαγωνισμός θα ήταν αξιοκρατικός και ότι με τη Νέα Δημοκρατία κάτι θα άλλαζε. Συμμετείχα στο διαγωνισμό, στη γραπτή εξέταση είχα τη … καλύτερη επίδοση σε 1035 υποψηφίους (παρακαλώ εάν δημοσιευθεί η επιστολή να μην αναγραφούν τα στοιχεία μου και η θέση επιτυχίας για ευνόητους λόγους), 3 πτυχία/μεταπτυχιακά, 16 χρόνια εμπειρία σε ανώτερες θέσεις ευθύνης αλλά δεν επιλέχθηκα.

Δυστυχώς, κάποια πράγματα στην Ελλάδα μας δεν αλλάζουν. Όπως δεν αλλάζει και ο διοικητής του ΑΣΕΠ που ενώ θα όφειλε να σιωπά γιατί είναι συνένοχος σε αυτή την παρωδία/διαδικασία, βγαίνει με διάφορες συνεντεύξεις και κουνά το δάχτυλο.

Ευχαριστώ πολύ

Δ

Υ/Γ: Επισυνάπτω και ένα αρχείο xls με αναλυτικά στοιχεία για τις περιπτώσεις που αναφέρω παραπάνω.