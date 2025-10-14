Ευρωαγορές: Νευρικότητα λόγω ΗΠΑ-Κίνας, στα κόκκινα τα ταμπλό

Απώλειες καταγράφουν στο άνοιγμα της Τρίτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ελέω της αναζωπύρωσης του εμπορικού πολέμου μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ, με τον Stoxx 600 να σημειώνει χαμηλό 15θημέρου.

Πτώση σημειώνουν και οι μετοχές της Michelin μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των ετήσιων προβλέψεων της γαλλικής εταιρείας κατασκευής ελαστικών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,7% μετά από μια βραχύβια ανάκαμψη τη Δευτέρα. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB υποχωρεί 1,26%, στο Παρίσι ο CAC χάνει πάνω από 0,8%, ενώ πτωτικά κινούνται στο Λονδίνο ο FTSE (-0,2%) και στη Φρανκφούρτη ο DAX (-0,9%)

Οι μετοχές των εταιρειών εξόρυξης καταγράφουν τη μεγαλύτερη πτώση (1,63%), ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες σημειώνουν επίσης πτώση 1,5%, με τη Michelin να κατρακυλά 9,3% μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της για το σύνολο του έτους, επικαλούμενη τις χειρότερες από το αναμενόμενο επιχειρηματικές συνθήκες στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες έχουν υπονομεύσει τον όγκο των πωλήσεων και τα περιθώρια κέρδους.

Ο γερμανικός κατασκευαστής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Continental σημειώνει πτώση 3,7%, ενώ ο ιταλικός κατασκευαστής ελαστικών Pirelli καταγράφει πτώση 2,1%.

Ο σουηδικός κατασκευαστής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Ericsson αντίθετα σημειώνει άνοδο 12,4% μετά την ανακοίνωση καλύτερων από το αναμενόμενο τριμηνιαίων κερδών και την υποβάθμιση του αντίκτυπου των αμερικανικών δασμών.