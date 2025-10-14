Γιατί πρέπει να αλλάξει μια Κυβέρνηση

Από το 2019, έχουμε την ίδια Κυβέρνηση. Αν όχι το ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, έχουμε όμως Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Και μάλιστα εκλεγμένο αυτοδύναμα, δύο φορές από τον Ελληνικό Λαό. Και μάλιστα μετά από μια δύσκολη πρώτη τετραετία, ό,τι και να πούμε.

Και τώρα, στη μέση περίπου της δεύτερης αυτής τετραετίας, ο Πρωθυπουργός αναφέρει στις ομιλίες του, ότι θα ζητήσει από τον Ελληνικό Λαό να τον κρίνει στο τέλος αυτής και να του δώσει ακόμα μία θητεία για να προχωρήσει ακόμα περισσότερο στο έργο του που δεν είναι άλλο από την ανασυγκρότηση της Χώρας, τη σταθερή της πορεία, την ευημερία των Πολιτών, άξονες τούς οποίους ήδη υπηρετεί με απτά αποτελέσματα.

Γιατί όμως να μην την αλλάξουμε την Κυβέρνηση;

