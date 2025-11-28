«Ζεστό χρήμα» στην οικονομία: Η στροφή της κυβέρνησης στην ενίσχυση εισοδημάτων

Ένα πλέγμα πολιτικών με μία συγκεκριμένη στόχευση, την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών γι’ αυτό, έχει βάλει σε τροχιά υλοποίησης το Μέγαρο Μαξίμου.



Η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις αποτελεί το τελευταίο κομμάτι σε αυτό το ψηφιδωτό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι «πρόκειται για μία σημαντική τομή, η οποία απαντά και σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων, αναβαθμίζοντας στην πράξη τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων [...] μία κίνηση εκσυγχρονισμού του εθνικού εργασιακού πλαισίου».

Η κατάργηση μνημονιακών περιορισμών στο κεφάλαιο συλλογικές συμβάσεις αναμένεται να οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών όλων των κλιμακίων για χιλιάδες εργαζόμενους, «πριμοδοτώντας» έτσι και την αύξηση του μέσου μισθού. Τα περιθώρια φαίνεται να είναι μεγάλα, με δεδομένο τον ευρωπαϊκό στόχο να καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας το 80% των εργαζόμενων στην ΕΕ, με την Ελλάδα να υπολείπεται κατά πολύ. “Είναι και μία διαδικασία που διευκολύνει και επιταχύνει αναγκαίες συγκλίσεις και κοινωνική συνοχή” τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για τρεις είναι οι λέξεις κλειδιά, “υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη και παραγωγικότητα” πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί η ενίσχυση των εργαζομένων αλλά και η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων.

Με την αύξηση του κατώτατου μισθού - την έκτη κατά σειρά να αναμένεται από την 1η Απριλίου και τον στόχο των 950 ευρώ το 2027 να παραμένει ενεργός - τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις και την επιστροφή της μετενέργειας, που διασφαλίζει την συνέχιση των όρων τους και μετά τη λήξη τους, φαίνεται να ολοκληρώνεται και η δυνατότητα παρέμβασης του κράτους στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα οδηγήσουν σε αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων. Ο δεύτερος άξονας για την ενίσχυση των εισοδημάτων είναι η μείωση της φορολογίας, με τη νέα φορολογική κλίμακα να τίθεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τον “κοινωνικό χαρακτήρα” της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνησή του, με τον προϋπολογισμό του 2026, που όπως είπε, “έχει στο επίκεντρό του τη βελτίωση των πραγματικών εισοδημάτων”.

«Είναι ρεαλιστικός στις προβλέψεις του, είναι σίγουρα αναπτυξιακός στον προσανατολισμό του και, χωρίς να είναι ένας απλός κατάλογος εσόδων και εξόδων, είναι μια «πυξίδα» που οδηγεί σε μια κοινή κατεύθυνση όλες τις πολιτικές μας προτεραιότητες” τόνισε, δίνοντας και το στίγμα λίγες ημέρες πριν τη συζήτησή του στη Βουλή.

Το βάρος «πέφτει» στη μεσαία τάξη, ιδιαίτερα στους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, που αποτελούν το σημείο «κλειδί» για την κυβέρνηση με πολυπαραγοντικές προεκτάσεις, ενώ στην πρώτη γραμμή παραμένουν ένστολοι και κάτοικοι της περιφέρειας. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου, οι νέοι ως 25 ετών απαλλάσσονται από τον φόρο, οι μεταξύ 25 και 30 ετών θα φορολογούνται με συντελεστή 9%, ενώ οι φορολογικοί συντελεστές έως 40.000 ευρώ μειώνονται κατά δύο μονάδες συν επιπλέον μείωση για κάθε παιδί.

Η κυβέρνηση κινείται με άξονα τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, περαιτέρω μείωση της ανεργίας, διπλασιασμό των επενδύσεων σε σχέση με το 2019 και συγκράτηση του πληθωρισμού, στοιχεία, που επιτρέπουν όπως λένε, στο οικονομικό επιτελείο να επεξεργαστεί νέες παρεμβάσεις για την επόμενη - εκλογική - χρονιά.

Εξίσου σημαντικός για το Μέγαρο Μαξίμου, ο πυλώνας των μέτρων στήριξης, που εφαρμόζονται από τον Νοέμβριο, όπως το επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους και ΑΜΕΑ και η επιστροφή ενοικίου σε 900.000 ενοικιαστές, ως ένα συμπληρωματικό μέτρο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Συνολικά, πρόκειται για ένα πακέτο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και την επόμενη χρονιά, με έναν στόχο, την βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Το αναβαθμισμένο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο Λιμενικό, στην Πυροσβεστική, στα Σώματα Ασφαλείας, η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών στο ΕΣΥ και η αύξηση των συντάξεων το 2026 για όλους τους συνταξιούχους, μαζί με τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, συμπληρώνουν τις στοχευμένες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, παράλληλα με επί μέρους μέτρα, όπως η μείωση ΕΝΦΙΑ σε 12.000 χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και τη μείωση ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων δημιουργεί ένα κεντρικό αφήγημα για την κυβέρνηση, που θα επιχειρήσει να το διατηρήσει στην πρώτη γραμμή της δημόσιας συζήτησης, όχι μόνο γιατί θεωρεί ότι μπορεί να υπερτερεί σε σχέση με την αντιπολίτευση στην εφαρμογή - και όχι μόνο διακήρυξη - συγκεκριμένων πολιτικών, αλλά διότι εκτιμά ότι θα έχει απτά αποτελέσματα στα οικονομικά των πολιτών, που θα απαντούν και στο μείζον πρόβλημα της ακρίβειας, υλοποιώντας την βασική δέσμευση της τετραετίας που συνοψίζεται σε αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης “επιστρέφουμε στους πολίτες το οικονομικό μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Είμαστε, λοιπόν, απολύτως συνεπείς στις δεσμεύσεις μας”.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει στο προσκήνιο και το ιδεολογικο-πολιτικό πρόσημο των επιλογών του, επισημαίνοντας ότι για παράδειγμα, η εξέλιξη για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, «έρχεται από μία κεντροδεξιά κυβέρνηση, που πέτυχε να συνεργαστεί με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων», όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε αυτό αναμένεται να επιμείνει και στην πολιτική αντιπαράθεση, που προδιαγράφεται κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, απαντώντας στα «πυρά» που αναμένεται να δεχθεί από την αντιπολίτευση.