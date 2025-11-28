Κυρ. Μητσοτάκης: Από σήμερα και κάθε Νοέμβριο, σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους

«Ένα μόνιμο μέτρο το οποίο στηρίζει πραγματικά το εισόδημα τους γίνεται πράξη χάρη στη βελτιωμένη πορεία της οικονομίας μας» επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, με αφορμή την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 900.000 δικαιούχους, που ξεκίνησε να καταβάλλεται από σήμερα Παρασκευή.

«Ξέρουμε ότι η στέγαση είναι μείζον ζήτημα ειδικά για τους νέους. Είναι λοιπόν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να ξέρετε ότι καθημερινά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Πατήστε πάνω στη φωτογραφία για να δείτε το βίντεο του πρωθυπουργού στο TikTok: