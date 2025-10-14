Θα θέλαμε ο Λευκός Πύργος να γίνει χώρος διαμαρτυριών;

Όσοι έχουν σταθεί με δέος μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχουν διαβάσει τα ονόματα σημαντικών μαχών όπου πολέμησε ο ελληνικός στρατός στη νεότερη ιστορία του. Επίσης, δεξιά και αριστερά του ανάγλυφου, έχουν διαβάσει και δυο επιγραφές από τον Επιτάφιο του Περικλή. «Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος» και «Μια κλίνη κενή φέρεται εστρωμένη των αφανών».Μετά τα όσα έχουν ειπωθεί και γραφεί τα τελευταία 24ωρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για την πρόθεση της κυβέρνησης να αναθέσει τη φύλαξη του χώρου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κάπου πρέπει να προστεθεί και η φράση «ενθάδε κείται η κοινή λογική». Δεν πρόκειται για καμία λεκτική υπερβολή από τη στιγμή που αυτή είναι το πρώτο «θύμα» όταν φτάνουμε στο σημείο ένας τόσο φορτισμένος ιστορικά χώρος τιμής και περίσκεψης να μετατρέπεται σε πεδίο κομματικής εκμετάλλευσης επειδή έτσι βολεύει και εξυπηρετεί κάθε διαμαρτυρόμενο.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr