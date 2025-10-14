Σαλτιέλ για συμφωνία στη Γάζα: Σπουδαίος ο ρόλος Τραμπ – Όλοι θέλουν ειρήνη

Αισιόδοξος για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή δηλώνει με συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας και πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ, σχολιάζοντας τη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς. «Η Ελλάδα θα παίξει σπουδαίο ρόλο» εκτίμησε, ενώ εξήρε και τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.Αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη μετά τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς και ότι οι Ισραηλινοί με τους Άραβες θα μπορέσουν να συνυπάρξουν και πάλι ειρηνικά, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας και πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ, σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα.

