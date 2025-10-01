Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές στον απόηχο του shutdown στις ΗΠΑ

Η άνοδος των μετοχών στον κλάδο της Υγείας αντισταθμίζουν το υποτονικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια το πρωί της Τετάρτης στον απόηχο του αμερικανικού shutdown, με τους traders να ανησυχούν για καθυστέρηση στα πολυαναμενόμενα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει ήπια άνοδο (+0,12%) μετά την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο που σημείωσε τον Σεπτέμβριο.

Ο γερμανικός DAX στη Φρανκφούρτη σημειώνει πτώση 0,27%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,2% σε ιστορικό υψηλό. Αμετάβλητος είναι ο CAC στο Παρίσι ενώ πτώση 0,4% σημειώνει ο FTSE MIB στο Μιλάνο.

Οι μετοχές του τομέα της υγείας σημειώνουν άνοδο 2,7% μετά την ανακοίνωση της Pfizer και του Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη ότι κατέληξαν σε συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η φαρμακευτική εταιρεία συμφώνησε να μειώσει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Η Novartis καταγράφει άνοδο 2,8% μετά την έγκριση από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) της ελβετικής φαρμακευτικής εταιρείας για ένα φάρμακο για ασθενείς με έναν τύπο χρόνιας φλεγμονώδους δερματικής νόσου.

Στον τομέα των οικονομικών στοιχείων, οι τιμές των κατοικιών στη Βρετανία αυξήθηκαν ελαφρώς ταχύτερα από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, ενώ μες στην ημέρα αναμένεται η ανακοίνωση των βασικών στοιχείων για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη.

Η έκθεση για τις ιδιωτικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ, που αναμένεται αργότερα σήμερα, ενδέχεται να συγκεντρώσει μεγαλύτερη προσοχή, δεδομένου ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ διέκοψε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της την Τετάρτη και δεν θα δημοσιευθεί η έκθεση για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες της Παρασκευής.