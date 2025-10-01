«Βουτιά» 1,3% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, είναι στο 1,8% σε σχέση με το 3,1% που ήταν τον Αύγουστο ενώ αντίθετα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,2% από 2%.

Euro area #inflation expected to be at 2.2% in September 2025, up from 2.0% in August 2025. Components: services +3.2%, food, alcohol & tobacco +3.0%, other goods +0.8%, energy -0.4% - flash estimate https://t.co/B4PQ2yN7oq pic.twitter.com/RayhDlN5Qt — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 1, 2025

Στη μηνιαία σύγκριση Ιουλίου - Αυγούστου, οι τιμές αυξήθηκαν με ρυθμό 0,6% (μετά τη μηνιαία αύξηση κατά επίσης 0,6% που είχε προγηθεί).

Στον δομικό πληθωρισμό, που δεν προσμετρά τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων και στο οποίο εστιάζει η ΕΚΤ, ο δείκτης διατηρήθηκε αμετάβλητος σε ετήσιο ρυθμό 2,3%, όπως επίσης προέβλεπαν οι αναλυτές.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά στοιχεία του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να παρουσιάσουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο (3,2%, έναντι 3,1% τον Αύγουστο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,0%, έναντι 3,2% τον Αύγουστο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Αύγουστο) και την ενέργεια (-0,4%, σε σύγκριση με -2,0% τον Αύγουστο).