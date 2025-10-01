Οι εκλογικές «Θερμοπύλες» στη Βόρεια Ελλάδα και ο παράγοντας «αγρότες»

Η χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής για τους επόμενους μήνες. Ένα στίγμα το οποίο συνοψίζεται στη φράση του Πρωθυπουργού: «Στηρίζουμε την κοινωνία με σταθερά και μόνιμα μέτρα».

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα φορολογικών και άλλων ρυθμίσεων, με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και ειδικότερα των πολύτεκνων, την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, την ουσιαστική στήριξη των νέων που ξεκινούν τη ζωή τους, την τόνωση της περιφέρειας και των ακριτικών περιοχών, καθώς και τη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς.