5+1 θετικές εκπλήξεις και ανατροπές στις αγορές

Στις αρχές του 2021 είχαμε περιγράψει τους λευκούς κύκνους της δεκαετίας που διανύουμε και πώς μπορούν να σηματοδοτήσουν έναν νέον κόσμο για τα παιδιά μας. (Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Πέντε χρόνια μετά, οι λευκοί κύκνοι ήδη ίπτανται πάνω από τις αγορές, έχοντας προσφέρει πράγματι ένα τεράστιο άλμα στα assets και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να δούμε αυτό το άλμα και στην καθημερινή μας ζωή, με την προϋπόθεση πάντα η ανθρώπινη φύση να μην υποκύψει στις αδυναμίες της.

Παρά το στρες που έχει κατακλύσει τους επενδυτές λοιπόν λόγω των πολύ υψηλών αποτιμήσεων, της αύξησης της έκδοσης χρέους προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι δαπάνες για την ΑΙ και τα ανοικτά γεωπολιτικά μέτωπα ανά τον πλανήτη, το 2026 δεν αποκλείεται να μας προσφέρει ευχάριστες εκπλήξεις ή τουλάχιστον να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αυτές.

1. Ανατρεπτική πρόοδος στον τομέα υγείας

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσε να επιτύχει ανατρεπτικά άλματα το 2026, χάρη στη σύγκλιση της βιοτεχνολογίας, της ανοσοθεραπείας και της ανάλυσης δεδομένων.

Η συνεργασία μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών, νεοσύστατων επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών εργαστηρίων επιταχύνει την ανάπτυξη θεραπειών, με το κόστος να μειώνεται χάρη στην εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στην κλινική έρευνα.

Αυτός ο τύπος καινοτομίας θα έχει μετασχηματιστική επίδραση όχι μόνο στην ποιότητα ζωής των ασθενών, αλλά και στην κατανομή των πόρων εντός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Όσον αφορά την στάθμιση αυτού του τομέα στα χαρτοφυλάκια, η εμφάνιση νέων υποτομέων και οι τρέχουσες αποτιμήσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ελκυστικές ευκαιρίες, ευνοώντας τόσο τους αναδυόμενους παίκτες με την ικανότητα γρήγορης ανάπτυξης όσο και τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες.

2.Έκρηξη της κβαντικής υπολογιστικής

Μια έκρηξη της κβαντικής υπολογιστικής θα μπορούσε να προκύψει μετά από μια απροσδόκητη ανακάλυψη, όπως ακριβώς η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης υλοποιήθηκε χρόνια μετά την πρώτη εμφάνισή της.

Αυτή η στιγμή της «Κβαντικής Χρησιμότητας» θα ξεκλειδώσει πραγματικές εφαρμογές που κάποτε θεωρούνταν αδύνατες, οδηγώντας μαζικές ροές κεφαλαίων στην κβαντική τεχνολογία και σε συναφείς τομείς όπως η βιοτεχνολογία και τα προηγμένα υλικά, πυροδοτώντας ένα ευρύ ράλι της αγοράς.

Βέβαια, το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Αυτό το άλμα, αν και υπόσχεται μια νέα εποχή αύξησης της παραγωγικότητας, εντούτοις θα μπορούσε να καταστήσει τα τρέχοντα μέτρα κυβερνοασφάλειας παρωχημένα, αφήνοντας τα κρυπτονομίσματα ευάλωτα εάν τα οικοσυστήματά τους δεν προσαρμοστούν.

Αν όχι το 2026, τέτοιες εξελίξεις φαίνονται ολοένα και πιο πιθανές τα επόμενα χρόνια, λόγω της επιτάχυνσης της προόδου, ιδιαίτερα στην AI.

3. H μεγάλη ανατροπή στην Εργασία

Ο αυτοματισμός και η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν τη δυνατότητα να διαταράξουν σημαντικά την παγκόσμια απασχόληση, όπως ήδη υπέδειξε το 2025 το τεράστιο κύμα μείωσης θέσεων εργασίας πολλών τεχνολογικών κολοσσών.

Ως εκ τούτου, και το 2026 στις ΗΠΑ και την Ευρώπη οι θέσεις εργασίας που προσανατολίζονται στις υπηρεσίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αστάθεια, ενώ στην Ασία η εξωτερική ανάθεση θα μπορούσε να αντικατασταθεί από αυτοματοποιημένες λύσεις. (σ.σ: Η εξωτερική ανάθεση εργασίας (outsourcing) είναι η στρατηγική όπου μια επιχείρηση αναθέτει συγκεκριμένες εργασίες και λειτουργίες σε εξωτερικό συνεργάτη -τρίτο πάροχο- για να βελτιώσει την αποδοτικότητα, να μειώσει κόστη και να αποδεσμεύσει εσωτερικούς πόρους. Ένας άλλος λόγος είναι να καλύψει έκτακτες ανάγκες ή να αποκτήσει πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση).

Αυτή η μετατόπιση θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις καταναλωτικές δαπάνες και να αυξήσει τις κοινωνικές εντάσεις, ωθώντας τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις επενδύσεις σε προγράμματα υποστήριξης και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, πιθανότατα με κόστος την αύξηση των επιπέδων χρέους.

Παραδοσιακοί κλάδοι όπως οι τράπεζες, οι ασφάλειες και τα καταναλωτικά αγαθά είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν αυξανόμενη πίεση, ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας και οι ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης θα αποκτήσουν σημαντικά πλεονεκτήματα.

Οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να υιοθετήσουν πιο ευέλικτες νομισματικές πολιτικές για να διευκολύνουν αυτή τη μετάβαση.

Όπως και να έχει, οι επιπτώσεις αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης θα αναδιαμορφώσουν τις οικονομίες και στο τέλος της ημέρας θα απαιτήσουν μια νέα κοινωνική συμφωνία για ένα εγγυημένο παγκόσμιο εισόδημα.

4. Η Κατάκτηση του Blockchain

Η παγκόσμια υιοθέτηση του blockchain επιταχύνεται καθώς οι ρυθμιστικές αρχές εισάγουν σαφέστερους κανόνες, νομιμοποιώντας τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ως μια νέα παγκόσμια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Σε αυτό το σενάριο οι βιομηχανίες από τη χρηματοδότηση έως την εφοδιαστική υιοθετούν το blockchain για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Οι κεντρικές τράπεζες είναι έτοιμες να επικυρώσουν περαιτέρω την τεχνολογία, γεφυρώνοντας την παραδοσιακή και την ψηφιακή χρηματοδότηση.

Καθώς οι διασυνοριακές πληρωμές, η επαλήθευση ταυτότητας και τα έξυπνα συμβόλαια μετατοπίζονται σε γραμμές blockchain, η τεχνολογία εξελίσσεται από εξειδικευμένη καινοτομία σε συστημική υποδομή, τροφοδοτώντας προγραμματισμένες, χωρίς σύνορα αγορές και επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται, μεταφέρεται και αποθηκεύεται η αξία σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή και διασυνδεδεμένη παγκόσμια οικονομία.

Τα κέρδη στην παραγωγικότητα πιθανότατα θα είναι σταδιακά, αλλά θα αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, όπως ακριβώς έγινε με το διαδίκτυο.

5. Μια δεύτερη στιγμή DeepSeek

Το 2026 θα μπορούσαμε να δούμε μια πραγματική αναμέτρηση σχετικά με το επίπεδο προόδου της Κίνας σε διάφορους στρατηγικούς τομείς και του υπόλοιπου δυτικού κόσμου.

Η ταχεία πρόοδος της Κίνας στη βιομηχανική αλυσίδα αξίας σημαίνει ότι η χώρα πλέον κυριαρχεί σε πολλούς βασικούς κλάδους.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ έχουν ήδη συνειδητοποιήσει ότι ολόκληρη η αμερικανική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας εξοπλισμών, εξαρτάται πλέον από τις κινεζικές σπάνιες γαίες και μαγνήτες.

Οι τομείς στους οποίους η Κίνα είναι προηγμένη κυμαίνονται από τα ηλεκτρικά οχήματα, τη ρομποτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη, έως την τεχνολογία drones, αεροσκαφών και την πυρηνική τεχνολογία.

Θα μπορούσε να υπάρξει το 2026 μια ακόμη στιγμή «Deepseek» σε έναν από τους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω;

Δεν το αποκλείουμε. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους επενδυτές να συνεχίσουν να ανακατανέμουν περισσότερα προς την Κίνα κάτι που ήδη άλλωστε διαφαίνεται στα περισσότερα Outlook για το 2026.

6. Μια ουσιαστική Ένωση της Ευρώπης

Η ΕΕ ήδη εκδίδει κοινό χρέος, όπως το ταμείο NextGenerationEU, αλλά μόνο για συγκεκριμένα προγράμματα.

Μια πραγματική δημοσιονομική ένωση όμως θα σήμαινε μόνιμο κοινό δανεισμό, έναν κεντρικό προϋπολογισμό και ενιαίες φορολογικές πολιτικές.

Υπό την αδιάκοπη ρωσική πίεση, το 2026 θα μπορούσε να γίνει η στιγμή που η Ευρώπη θα κάνει την ουσιαστική υπέρβαση;

Ως Ευρωπαίοι ελπίζουμε για μια θετική απάντηση. Και πρέπει να επιδιώξουμε μια θετική απάντηση.

Αυτό που ξεκίνησε ως κρίση ασφάλειας θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ιστορική εξέλιξη για την Ευρώπη: κοινό δανεισμό, ένα μόνιμο ταμείο της ΕΕ και νεοσύστατες φορολογικές εξουσίες.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μεταμορφώσει την ταυτότητα της Ευρώπης από ένα μπλοκ κοινής αγοράς σε μια πολιτική ένωση που θα σφυρηλατείται από την αναγκαιότητα μιας κοινής πορείας και την θέληση για ισχύ και ανθεκτικότητα.

Βέβαια, οι προκλήσεις είναι ουκ ολίγες και περιλαμβάνουν τις αποκλίσεις πολιτικής Βορρά-Νότου, τους εσωτερικούς πολιτικούς περιορισμούς και την ανάγκη για δύσκολες αλλά απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, όπως είπε πριν λίγα χρόνια ο Μάριο Ντράγκι, «το κόστος της αδράνειας θα είναι πολύ μεγαλύτερο», ειδικά στο σημερινό περιβάλλον αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου.

[email protected]

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.