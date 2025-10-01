Εν τέλει οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία χρηματοδότησης της τελευταίας στιγμής επιβεβαιώνοντας τους χρήστες στις αγορές προβλέψεων Kalshi, Polymarket που είχαν στοιχηματίσει ότι υπάρχει 70% πιθανότητα να shutdown της αμερικανικού δημοσίου την Τετάρτη αλλά και τη δραματική πρόβλεψη του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Έτσι από σήμερα το πρώτο κλείσιμο του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ από το 2019 και μετά, είναι γεγονός.

Ο κύριος λόγος διαφωνίας που οδήγησε στις σημερινές εξελίξεις σύμφωνα με το Forbes ήταν η απαίτηση των Δημοκρατικών για παράταση των ομοσπονδιακών φορολογικών πιστώσεων που λήγουν στο τέλος του έτους, αλλά και οι κατηγορίες των Ρεπουμπλικανών ότι οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν οφέλη δημόσιας υγείας σε παράνομους μετανάστες.

Οι Δημοκρατικοί λοιπόν μην έχοντας ιδιαίτερα μέσα πίεσης μιας και οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν και τα τρία κέντρα εξουσίας, επέλεξαν το shutdown ως ένα τελευταίο προπύργιο πίεσης.

Όπως και να έχει, η Γερουσία μην εγκρίνοντας χθες τη νομοθεσία για την προσωρινή παράταση του ισχύοντος προϋπολογισμού έως τις 21 Νοεμβρίου θέτει σε διαταραχές λειτουργίας πολλές από τις δημόσιες υπηρεσίες – εκτός φυσικά των τομέων της άμυνας και της περίθαλψης – ενώ οδηγεί σε αναγκαστικές άδειες πολυάριθμους ομοσπονδιακούς κρατικούς υπαλλήλους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, όλοι οι μη απαραίτητοι υπάλληλοι τίθενται σε υποχρεωτική άδεια με τον αριθμό τους να υπολογίζεται περίπου στους 750.000. Οι «απαραίτητοι» υπάλληλοι όπως οι στρατιώτες ή οι ελεγκτές στην ασφάλεια αεροδρομίων θα εργάζονται απλήρωτοι, ενώ οι υπάλληλοι στα προγράμματα όπως η Κοινωνική Ασφάλιση και το Medicare θα εργάζονται κανονικά.

Σύμφωνα πάντα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, το κόστος από το shutdown ανέρχεται πέριξ των 400 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα.

Υπενθυμίζουμε ότι μια από τις υπηρεσίες που θα σταματήσουν να λειτουργούν είναι το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, στις εκθέσεις του οποίου βασίζεται η Fed για τις αποφάσεις περί επιτοκίων. Τουτέστιν, καθυστερημένα ή «θολά» δεδομένα συνεπάγονται ομίχλη για τις αποφάσεις του Τζέρομ Πάουελ, οι οποίες εξασφαλίζουν μια σημαντική δυναμική για τις αγορές.

Αυτό θεωρείται από ένα μεγάλο μέρος της επενδυτικής κοινότητας το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα, καθότι αν το σημερινό shutdown διαρκέσει όσο περίπου το προηγούμενο που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018 και διήρκησε 35 ημέρες – μέχρι τώρα παραμένει και το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ- τότε αυτό σημαίνει ότι ο Τζέρομ Πάουελ σε 28 ημέρες που είναι η επόμενη συνεδρίαση της Fed δεν θα έχει τα απαραίτητα στοιχεία στα χέρια του, ώστε να προχωρήσει στην κατάλληλη νομισματική πολιτική. «Τυφλό σύστημα» εν ολίγοις οι εργασίες της Fed στη συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου.

Συμπέρασμα

Η αναστολή λειτουργίας κάποιων τομέων του δημοσίου δεν είναι ασυνήθιστο γεγονός στις ΗΠΑ, με την πιο πρόσφατη περίπτωση να καταγράφεται την περίοδο 2018–2019, ξανά επί προεδρίας Τραμπ.

Ο άμεσος μακροοικονομικός αντίκτυπος αναμένεται να είναι περιορισμένος, ωστόσο οι αγορές πιθανότατα θα εστιάσουν στις πιθανές καθυστερήσεις στη δημοσίευση ζωτικών μακροοικονομικών στοιχείων όπως οι νέες θέσεις εργασίας Σεπτεμβρίου, που αποτελούν βασικό πυρήνα μελέτης για τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed.

Η ανωτέρω εξέλιξη θα καταστήσει δύσκολες τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει σοβαρή διχογνωμία ανάμεσα στα μέλη της για την πορεία των επιτοκίων, όπως κατέδειξαν και οι πρόσφατες ομιλίες τους.

Η αρχική αντίδραση των αγορών είναι σχετικά ψύχραιμη με τον κύριο επηρεαζόμενο στα χρηματιστηριακά ταμπλό από την αναστολή λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του αμερικανικού δημοσίου να είναι το δολάριο. Σε περίπτωση που η αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών του αμερικανικού δημοσίου διαρκέσει αρκετές ημέρες, η επίπτωση στην οικονομία θα είναι σημαντική, επηρεάζοντας εκ νέου αρνητικά το αμερικανικό νόμισμα.

Τι μας τρομάζει περισσότερο

Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι από σήμερα τα εθνικά πάρκα και μουσεία θα είναι κλειστά, θα καθυστερήσουν οι επιθεωρήσεις από τον FDA και ίσως γίνει ένα μικρό αλαλούμ στα αεροδρόμια από τις καθυστερήσεις πτήσεων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ούτε η εκτιμώμενη ζημιά για την οικονομία των ΗΠΑ από τις παραπάνω καθυστερήσεις - σύμφωνα με τουριστικούς φορείς θα αγγίξει το 1 δισ. δολ- ούτε η «τυφλή» συνεδρίαση της Fed στα τέλη του Οκτωβρίου.

Με όλα αυτά έχουν έρθει ξανά στο παρελθόν αντιμέτωπες οι ΗΠΑ, με πρόσφατο παράδειγμα το shutdown του Δεκεμβρίου του 2018 που διήρκησε 35 ημέρες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κλίμα πόλωσης που παρατηρείται στις ΗΠΑ.

Για παράδειγμα, ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή, Hakeem Jeffries κατηγόρησε τον Τραμπ για ασταθή συμπεριφορά και παραληρηματικά deepfake βίντεο.

Ο Τραμπ από την πλευρά του δημοσίευσε AI-generated βίντεο με τον Jeffries να φορά σομπρέρο και να έχει μουστάκι, λέγοντας ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν να δώσουν υγειονομική περίθαλψη «σε όλους αυτούς τους παράνομους για να ψηφίζουν για εμάς» ενώ έκανε αναφορές και για την υγειονομική περίθαλψη σε τρανς άτομα.

Μια άλλη πτυχή που αναδεικνύει το κλίμα πόλωσης είναι ότι Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε πως κατά τη διάρκεια του shutdown μπορεί να υπάρξουν «μη αναστρέψιμες» περικοπές και η Διεύθυνση Προϋπολογισμού ζήτησε από τις υπηρεσίες να ετοιμάσουν σχέδια για μαζικές απολύσεις προσωπικού. Όλα αυτά πολλοί τα χαρακτηρίζουν και δικαιολογημένα ίσως ως «απόπειρα εκφοβισμού».

Μια χώρα τόσο διχασμένη σε ένα τόσο δύσκολο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον με πολιτικές συμπεριφορές που «ξεφεύγουν» αρκετές φορές – για να μην χρησιμοποιήσουμε τον όρο «πολιτικώς ορθόν» και κατηγορηθούμε για φονταμενταλισμό- μόνο προβληματισμό μπορεί να δημιουργήσει.

Venetimary1@gmail.com

Aποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.