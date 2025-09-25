Ευρωαγορές: Αρνητικό κλίμα στο άνοιγμα ελέω Fed και εν αναμονή macro δεδομένων

Βιομηχανικά προϊόντα και υγεία ηγούνται των απωλειών στο άνοιγμα της Πέμπτης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους traders να αξιολογούν τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Fed ενώ περιμένουν σήμερα σημαντικά macro στοιχεία για την πολιτική της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς οι απώλειες στον τομέα της υγείας και της βιομηχανίας επηρέασαν αρνητικά τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις δηλώσεις μιας σειράς αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και στα στοιχεία που θα δημοσιευθούν αργότερα σήμερα, προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία της πολιτικής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 0,56%, ενώ και οι περισσότερες περιφερειακές αγορές ξεκίνησαν επίσης με πτώση, με τους γερμανικούς blue-chips DAX και τον βρετανικό FTSE 100 .FTSE να υποχωρούν κατά 0,56% και 0,4% αντίστοιχα. Στο Παρίσι ο CAC καταγράφει απώλειες 0,7% και στο Μιλάνο ο FTSE MIB χάνει 0,5%.

Οι μετοχές του τομέα της υγείας υποχωρούν 1,1%, με τη γερμανική εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Siemens Healthineers να σημειώνει πτώση 6% μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ότι ξεκίνησε νέες έρευνες εθνικής ασφάλειας σχετικά με την εισαγωγή εξοπλισμού ατομικής προστασίας, ιατρικών ειδών, ρομποτικής και βιομηχανικών μηχανημάτων.

Η βρετανική Smith+Nephew σημειώνει επίσης πτώση 1,1%.

Άλλες μετοχές που υποχωρούν οι κατασκευαστικές και οι πρώτες ύλες με πτώση 1,1%, και τα βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες με πτώση 0,6%.

Στον αντίποδα, η H&M σημειώνει άνοδο 9,4% μετά την ανακοίνωση από τη σουηδική εταιρεία λιανικής πώλησης ενδυμάτων σημαντικά μεγαλύτερης από την αναμενόμενη αύξησης των κερδών της για το γ' τρίμηνο.

Τουλάχιστον επτά αξιωματούχοι της Fed αναμένεται να κάνουν δημόσιες δηλώσεις αργότερα σήμερα, ενώ οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης τα στοιχεία για το ΑΕΠ των ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο και τις εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας.