Ο ανάλγητος

Κάποιοι αναζητούν την «ήττα» του κ. Μητσοτάκη στη ματαίωση της συνάντησής του με τον κ. Ερντογάν. Δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι κάποιο δήθεν προσωπικό θέμα που έχει ο Τούρκος Πρόεδρος με τον κ. Μητσοτάκη, αλλά πρόβλημα Ελλάδας και Τουρκίας. Η Τουρκία ξεδιπλώνει την πολιτική της, η οποία είναι ξεκάθαρα επιθετική σε βάρος της χώρας μας. Ο κ. Ερντογάν θα έκανε ό,τι έκανε ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Στη χώρα μας επιτίθεται ο κ. Ερντογάν και όχι προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη. Καλό είναι λοιπόν να μην παρασύρονται διάφοροι από το άσβεστο μίσος τους για τον κ. Μητσοτάκη και διαβάζουν «λάθος» το «μήνυμα Ερντογάν».

Χτες θυμήθηκα τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Τι να κάνει αυτή η ψυχή...

Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω τη δήλωση Γεραπετρίτη για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του... 1967 και δεν τα καταφέρνω. Δεν καταλαβαίνω ποια ακριβώς είναι η πρότασή μας. Και για ποιον λόγο, κάτω από ποια πίεση, έγινε αυτή η δήλωση τώρα. Και δεν ξέρω αν καταφέραμε στο τέλος να τσαντίσουμε και τους τελευταίους φίλους μας...

Σας τα είχα πει για τον κ. Τάκη. Έχει πέσει πάνω του όλο το βάρος της εσωκομματικής γκρίνιας για την ακρίβεια. Οπότε τι να κάνει και ο ίδιος; Έριξε ένα πρόστιμο 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl. Και δεν θα σταματήσει εκεί! Ο κύριος Τάκης, έχοντας προϋπηρεσία στο Κίνημα ως γραμματέας της ΚΝΕ, γνωρίζει καλά την ισχύ των σταλινικών μεθόδων και του δόγματος «πρώτα πυροβόλα και μετά ρώτα αν ήταν ένοχος». Μπορεί να είναι άδικο, αλλά σε συνθήκες έκτακτων καταστάσεων, όπως αυτή που βιώνει σήμερα η κυβέρνηση και με αφορμή τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των ψηφοφόρων για την ακρίβεια, δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη πρόταση στο τραπέζι.

Όλα, λοιπόν, δείχνουν πως η αναμέτρηση με την ακρίβεια θα έχει ως «σύμμαχο» το μπλόκο σε προσφορές, την υποχρέωση ανακοίνωσης των όποιων ανατιμήσεων στην αρμόδια Γενική Γραμματεία και νέους ελέγχους. Αν φυσικά οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ δεν είναι... καλά παιδιά. Αλλά και καλά παιδιά να είναι, κάποιος θα πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο!

Αυτό με τον Σκλαβενίτη, πάντως, με «χάλασε». Μέχρι προχτές πίστευα ότι η εταιρεία αυτή είναι η προστάτιδα των εργαζομένων και των καταναλωτών.

Ο ανάλγητος