Ευρωαγορές: Απώλειες κοντά στο 2% με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στη Μέση Ανατολή

Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ακολουθώντας τη μεγάλη ανησυχία που επικρατεί στις διεθνείς αγορές λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο του Ιράν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Σημαντικές πιέσεις δέχεται ο κλάδος των αεροπορικών εταιρειών και του τουρισμού ενώ η μεγάλη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου αναζωπυρώνει τους φόβους για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

«Λάδι στη φωτιά» πρόσθεσε η απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως κάθε πλοίο που θα προσπαθήσει να περάσει θα γίνει στόχος, ωθώντας προς τα πάνω τις τιμές των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σημειώνεται πως οι εξελίξεις βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, ανέφερε πως εφόσον η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει μεγάλη διάρκεια, αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τον πληθωρισμό στην Ευρωζώη και να κάμψει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η εικόνα στα ταμπλό