Ασία: Στα «κόκκινα» τα ταμπλό-«Βουτιά» 7% στην Κορέα, ισχυρές απώλειες στην Ιαπωνία

Οι περισσότερες ασιατικές αγορές σημείωσαν περαιτέρω απώλειες την Τρίτη στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς με απώλειες άνω του 7% έκλεισε την Τρίτη ο Kospi έπειτα από ένα μεγάλο selloff, με Samsung και Hyundai να «βυθίζονται», ενώ ξεπέρασαν το 3% οι απώλειες στον Nikkei.

Οι απώλειες στις κινεζικές αγορές ήταν σχετικά συγκρατημένες, καθώς οι επενδυτές περίμεναν περισσότερα σημάδια για τόνωση της οικονομίας από μια σειρά επερχόμενων συναντήσεων οικονομικής πολιτικής, ενώ το Χονγκ Κονγκ επωφελήθηκε από τα κέρδη στις μετοχές ενέργειας και τεχνολογίας.

Οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών και τουρισμού υποχώρησαν σε όλη την Ασία, ενώ οι μετοχές ενέργειας σημείωσαν άνοδο λόγω των κερδών στις τιμές του πετρελαίου.

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας είχε τη χειρότερη απόδοση στην Ασία, με πτώση 7,2% με ένα κύμα ρευστοποίησης κερδών έπειτα από μια ισχυρή απόδοση τον Φεβρουάριο. Οι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας SK Hynix και Samsung Electronics καθώς και η αυτοκινητοβιομηχανία Hyundai υποχώρησαν μεταξύ 5% και 8% την Τρίτη.

Οι δείκτες Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας υποχώρησαν περισσότερο από 3% ο καθένας την Τρίτη, με τα μικτά εγχώρια δεδομένα να προσθέτουν επίσης στην αβεβαιότητα για τη χώρα.

Oι δείκτες Shanghai Shenzhen CSI 300 και Shanghai Composite της Κίνας υποχώρησαν σχετικά λιγότερο από τους αντίστοιχους δείκτες τους - περίπου 1,5% έκαστος.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,2%, με τα κέρδη σε ορισμένες μετοχές ενέργειας και τεχνολογίας να βοηθούν στον περιορισμό των συνολικών μειώσεων.

Ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης ήταν μια εξαίρεση, σημειώνοντας άνοδο 0,7% λόγω των κερδών στις τοπικές ενεργειακές μετοχές.

Ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 1,3% την Τρίτη, με επίκεντρο τα επερχόμενα στοιχεία για το ΑΕΠ για το δ’τρίμηνο, που αναμένονται την Τετάρτη.

Οι αυστραλιανές αγορές τρομάξαν επίσης από την υποψία της διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας (Reserve Bank of Australia), Michele Bullock, ότι ενδέχεται να αυξήσει ξανά τα επιτόκια τον Μάρτιο.