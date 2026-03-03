Τα αναπάντητα ερωτήματα για το δημοψήφισμα της ΔΕΘ

Ήταν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας όταν εκπρόσωποι της Οργανωτικής Επιτροπής που ζητά δημοψήφισμα για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ πέρασαν την πόρτα του γραφείου του Σπύρου Βούγια στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης και του κατέθεσαν τις 23. 214 υπογραφές που συγκέντρωσαν.Το αίτημα των Μαρία Κέκη, Σπύρου Πέγκα, Μιχάλη Τρεμόπουλου, Νίκου Νικήσιανη και των υπολοίπων προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου είναι στον χώρο όπου στεγάζεται η ΔΕΘ εδώ και έναν αιώνα να δημιουργηθεί Μητροπολιτικό Πάρκο, να διατηρηθούν μόνο τα ιστορικά περίπτερα που θα φιλοξενούν ήπιες εκθεσιακές δραστηριότητες και οι μεγάλες εκθέσεις να μεταφερθούν σε άλλο χώρο στη Σίνδο.

