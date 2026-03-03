Δασμοί Τραμπ, δικαστική ανατροπή και η ελληνική εξαγωγική πραγματικότητα

Η επιβολή προσωρινού δασμού 10% κατ’ αξίαν σε εισαγόμενα προϊόντα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήρθε μόλις λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους ανταποδοτικούς δασμούς της δεύτερης θητείας του.

Η νέα δασμολογική παρέμβαση, διάρκειας 150 ημερών, γνωστοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου και τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, αποτελώντας -σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση- αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση του σοβαρού ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών των Ηνωμένων Πολιτειών.

