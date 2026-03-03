Λέιν (ΕΚΤ) για πόλεμο στο Ιράν: Κίνδυνος για σημαντική αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη

Την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο πόλεμος στο Ιράν προς την οικονομία της Ευρωζώνης υπογράμμισε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, σε συνέντευξη του στους Financial Times που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

Ο αξιωματούχος της ΕΚΤ υποστήριξε πως ο παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η συνεχιζόμενη μείωση των προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και απότομη πτώση της παραγωγής στην Ευρωζώνη.

«Η άνοδος των τιμών της ενέργειας ασκεί ανοδική πίεση στον πληθωρισμό, ειδικά βραχυπρόθεσμα, και μια τέτοια σύγκρουση θα ήταν αρνητική για την οικονομική δραστηριότητα», είπε ο Λέιν

«Η κλίμακα του αντίκτυπου και οι επιπτώσεις για τον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό εξαρτώνται από την έκταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η ΕΚΤ θα παρακολουθεί την κατάσταση.

Προηγούμενες αναλύσεις που πραγματοποίησε η ΕΚΤ έδειξαν ότι ένας τέτοιος πόλεμος θα οδηγούσε σε «σημαντική αύξηση» του πληθωρισμού που οφείλεται στην ενέργεια και σε «απότομη πτώση» της παραγωγής, εάν υπήρχε μια επίμονη μείωση των ενεργειακών προμηθειών από την περιοχή, συμπλήρωσε ο Λέιν.

Το Reuters υπενθυμίζει πως μια ξεχωριστή ανάλυση της ΕΚΤ από τον Δεκέμβριο υποδηλώνει εν τω μεταξύ ότι μια μόνιμη αύξηση των τιμών του πετρελαίου αυτής της κλίμακας θα μπορούσε να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% και να μειώσει την ανάπτυξη κατά 0,%

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη βρίσκεται σήμερα στο 1,7%, κάτω από τον στόχο της τράπεζας του 2%, γεγονός που υποδηλώνει ότι μια μικρή αύξηση των τιμών είναι απίθανο να προκαλέσει την ανάληψη δράσης από την πλευρά της πολιτικής, ειδικά δεδομένου ότι η νομισματική πολιτική έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και θεωρείται ανίσχυρη έναντι των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των τιμών.

Η ΕΚΤ τείνει επίσης να αγνοεί τη μεταβλητότητα των τιμών που προκαλείται από την ενέργεια, εφόσον οι διακυμάνσεις δεν επηρεάζουν τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες και δεν διαχέονται στον υποκείμενο πληθωρισμό μέσω δευτερογενών επιδράσεων.

Προς το παρόν, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό που βασίζονται στην αγορά έχουν αλλάξει ελάχιστα και οι αγορές συνεχίζουν να μην αναμένουν καμία αλλαγή στο επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ στο 2% για όλο το έτος.