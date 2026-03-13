Έντονη πτώση στις ευρωαγορές - Η προσοχή στην αντίδραση των κεντρικών τραπεζών για τον πόλεμο

Με σημαντικές απώλειες κινούνται για την Παρασκευή τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, κινούμενα προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών και καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Με τη σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ - Ισραήλ να μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου και χωρίς να φαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μεγάλη άνοδο των ενεργειακών τιμών και τις πληθωριστικές πιέσεις που αυτές ασκούν παγκοσμίως.

Η αύξηση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο επηρεάζει σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία και μένει να φανεί η αντιμετώπιση της κρίσης, που δεν έχει φτάσει ακόμα στο απόγειο της, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Σημειώνεται πως την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις ορισμένων εκ των ισχυρότερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου σχετικά με τη νομισματική τους πολιτική (η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ -Fed-, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Αγγλίας -BoE- και η Τράπεζα της Ιαπωνίας -BoJ).

Στο επίκεντρο θα τεθούν το κατά πόσο οι εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τη νομισματική πολιτική και στις εκτιμήσεις των κεντρικών τραπεζών, την ώρα που μεγάλη μερίδα αναλυτών αναμένει πως η μείωση των επιτοκίων καθίσταται δυσκολότερη εν μέσω του πολέμου.

Προ της έναρξης του πολέμου, η οικονομία της Βρετανίας παρουσίασε οριακή ανάπτυξη για τον Ιανουάριο, κινούμενη κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η εικόνα στα ταμπλό