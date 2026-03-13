Βρετανία: Οριακή ανάπτυξη της οικονομίας για τον Ιανουάριο - Κάτω από τις εκτιμήσεις

Οριακή ανάπτυξη εμφάνιση η οικονομία της Βρετανίας για τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Το βρετανικό ΑΕΠ «έτρεξε» με ρυθμό 0,2% για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο από 0,1% προηγουμένως ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ανάπτυξη 0,3%.

Σε μηνιαίο επίπεδο, η βρετανική οικονομία παρέμεινε στάσιμη τον Ιανουάριο έναντι εκτίμησης για ανάπτυξη 0,2%.

Υπενθυμίζεται πως μέσα στον Φεβρουαρίου η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) είχε προβλέψει ανάπτυξη 0,3% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και ανάπτυξη 0,6% για το σύνολο του έτους, ν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, που προκάλεσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει πώς θα επηρεάσουν την οικονομία της Βρετανίας οι ραγδαία αυξανόμενες τιμές της ενέργειας.

Ωστόσο, οι επενδυτές θεωρούν ότι η βρετανική οικονομία είναι πιο ευάλωτη από άλλες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης, λόγω των αδύναμων δημόσιων οικονομικών, της εξάρτησης από το φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και των ήδη υψηλών ποσοστών πληθωρισμού.