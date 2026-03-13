O N. Πετροπουλος στα Μακεδονικα Νεα

Στο προσκήνιο βρέθηκε η συζήτηση γύρω από το αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποκτήσει θέση και στην Ελληνική ενεργειακή στρατηγική, υπό το βάρος της ευρωπαϊκής αναζήτησης για ενεργειακή ασφάλεια, απανθρακοποίηση και μεγαλύτερη αυτονομία. Σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα, ο κ. Νικόλαος Πετρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, «χαρτογραφεί» το πεδίο των σύγχρονων αντιδραστήρων, ξεκαθαρίζει το χρονοδιάγραμμα μιας ενδεχόμενης εθνικής επένδυσης, αναλύει γιατί οι μικροί αντιδραστήρες (SMRs) ταιριάζουν στα ελληνικά δεδομένα και καταρρίπτει εδραιωμένους μύθους γύρω από την ασφάλεια και τη διαχείριση των πυρηνικών αντιδραστήρων.

Η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια επέστρεψε δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο και η Ελλάδα, όπως προκύπτει και από τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν φαίνεται ότι θα μείνει στο περιθώριό της. Ο Πρωθυπουργός εκφράστηκε θετικά για την εξέταση της πυρηνικής επιλογής, ανοίγοντας έναν διάλογο που για χρόνια παρέμενε κλειστός.

