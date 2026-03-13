Κερκίνη: Πώς ο βούβαλος χτίζει μια νέα αγροδιατροφική και τουριστική οικονομία - Από το «στοίχημα» στην ώριμη αγορά

Η λίμνη Κερκίνη των Σερρών και ο ελληνικός βούβαλος συνιστούν σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τοπικής οικονομικής αναγέννησης στη Βόρεια Ελλάδα.

Ένα ζώο που επί δεκαετίες είχε σχεδόν εξαφανιστεί από την ελληνική διατροφή και μια περιοχή που αναζητούσε σταθερά αναπτυξιακά ερείσματα, συναντήθηκαν μέσα από την καινοτομία, τη μεταποίηση και τον αγροδιατροφικό τουρισμό. Το αποτέλεσμα είναι ένα παραγωγικό και τουριστικό οικοσύστημα με μετρήσιμη οικονομική επίδραση, αυξανόμενη ζήτηση και σαφείς προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

