Μαίνεται η ίντριγκα και ο προσυνεδριακός καυγάς στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης

Εμφυλιοπολεμικό είναι το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ όπως ξεκάθαρα προκύπτει από την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Ο λόγος ή η αφορμή ήταν η πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, στη διάρκεια της οποίας είπε έξω από τα δόντια την μεγάλη πολιτική αλήθεια που όλοι κάνουν ότι δεν βλέπουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Ότι, δηλαδή, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις και πως τα ονόματα που ανακοινώνονται στο πλαίσιο της περίφημης «διεύρυνσης» δεν κάνουν γκελ ούτε στην κοινωνία, ούτε στην κομματική βάση.

