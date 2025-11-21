«Βουτιά» στις ευρωαγορές την Παρασκευή, με AI και Ουκρανία στο επίκεντρο

Στο «κόκκινο» κινούνται για την Παρασκευή τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις ανησυχίες για τον τεχνολογικό κλάδο να είναι ιδιαίτερα έντονες μεταξύ των επενδυτών την ώρα που παρακολουθούνται οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συζητήσεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μετά από την Wall Street και τις ασιατικέ αγορές, οι απώλειες των τεχνολογικών μετοχών «σαρώνουν» τα ταμπλό. Τα πρόσκαιρα κέρδη της Πέμπτης μετά από τα αποτελέσματα της Nvidia «ξεφούσκωσαν», με τους αναλυτές να επαναφέρουν στο προσκήνιο τις ανησυχίες τους για τις αποτιμήσεις των επιχειρήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ακόμα, εκφράζονται επιφυλάξεις για τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) επί των επιτοκίων της, με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη για την αμερικανική αγορά εργασίας να «απομακρύνουν» το ενδεχόμενο για μείωση κατά 25 μονάδες βάσης εντός του Δεκεμβρίου.

Στο γεωπολιτικό κομμάτι, γίνεται αποτίμηση των πιέσεων που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουκρανία ώστε να αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνευσης της Ουάσινγκτον, σε ένα πόλεμο που μαίνεται στα ανατολικά της Ευρώπης από τον Φεβρουάριο του 2022.

Το σχέδιο ειρήνης του προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία περιλαμβάνει μια εγγύηση ασφάλειας βασισμένη στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, η οποία θα δεσμεύει τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους να αντιμετωπίζουν μια επίθεση κατά της Ουκρανίας ως επίθεση κατά ολόκληρης της «διατλαντικής κοινότητας».

Παράλληλα, βασικός στόχος του Ζελένσκι στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις είναι να εξασφαλίσει μια ισχυρή εγγύηση ασφάλειας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη — και είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να προσφέρει μια τέτοια δέσμευση.

Η εικόνα στα ταμπλό

Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρούσε 1% στις 558 μονάδες.

Ο Euro Stoxx 50 «γκρεμιζόταν» κατά 1,34% στις 5.496 μονάδες.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 έχανε 0,84% στις 9.449 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX διολίσθαινε 1,31% στις 22.999 μονάδες.

Στο Παρίσι ο CAC 40 συγκέντρωνε απώλειες 0,79% στις 7.918 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έπεφτε 1,13% στις 42.432 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη υποχωρούσε 1,59% στις 15.758 μονάδες.

Σημειώνεται πως όλοι οι δείκτες οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες από 1,7% έως και άνω του 2,5%.