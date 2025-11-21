Η Α. Μίχου στα Μακεδονικά Νέα

Με 35 ενεργές προγραμματικές συμβάσεις με δήμους της Θεσσαλονίκης και με μια πρωτοποριακή δράση στην κοινωνική στέγαση, η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ Α.Ε ΑΟΤΑ) έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο κρίσιμους αναπτυξιακούς φορείς του πολεοδομικού συγκροτήματος και όχι μόνο. Για τον πολλαπλό ρόλο του Οργανισμού, τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τα σχέδια για το μέλλον, μιλάει σε συνέντευξ;h της στα Μακεδονικά Νέα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΑΘ Α.Ε, Άννα Μίχου.

