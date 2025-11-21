Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: Οι ΗΠΑ παρουσίασαν και μια δεύτερη εκδοχή με εγγυήσεις ασφαλείας αλά ΝΑΤΟ

Καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να επιταχύνει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μια νέα πρόταση από τον πρόεδρο Τραμπ φέρνει στο τραπέζι ένα ακόμη σχέδιο ειρήνευσης.

Το προσχέδιο συμφωνίας, που παρουσιάστηκε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως αποκαλύφθηκε από το Axios, συνδυάζει σκληρές εδαφικές παραχωρήσεις με μια πρωτοφανή δέσμευση των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων για την άμυνα της Ουκρανίας, σε μια στιγμή που το μέλλον της σύγκρουσης παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

Ειδικότερα, το σχέδιο ειρήνης του προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία περιλαμβάνει μια εγγύηση ασφάλειας βασισμένη στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, η οποία θα δεσμεύει τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους να αντιμετωπίζουν μια επίθεση κατά της Ουκρανίας ως επίθεση κατά ολόκληρης της «διατλαντικής κοινότητας», σύμφωνα με προσχέδιο που έχει στη διάθεσή του το Axios.

Παράλληλα, βασικός στόχος του Ζελένσκι στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις είναι να εξασφαλίσει μια ισχυρή εγγύηση ασφάλειας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη — και είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να προσφέρει μια τέτοια δέσμευση.



Το σχέδιο 28 σημείων που παρουσίασε την Πέμπτη στον Ζελένσκι ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και το οποίο επίσης είδε το Axios, αναφέρει απλώς ότι «η Ουκρανία θα λάβει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας».

Όμως παράλληλα, οι ΗΠΑ παρουσίασαν στους Ουκρανούς και ένα δεύτερο προσχέδιο συμφωνίας.

Το προσχέδιο ορίζει ότι κάθε μελλοντική «σημαντική, εκ προθέσεως και διαρκής ένοπλη επίθεση» της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας «θα θεωρείται επίθεση που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια της διατλαντικής κοινότητας», και ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα απαντήσουν αναλόγως, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής δύναμης.

Η εγγύηση ασφάλειας θα ισχύει για διάστημα δέκα ετών, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

Αναλυτικά το σχέδιο 28 σημείων που περιήλθε στην κατοχή του Axios:

🚨 Trump's full 28-point Ukraine-Russia peace plan Per Axios (1/2)



1. Ukraine's sovereignty will be confirmed.

2. A comprehensive non-aggression agreement will be concluded between Russia, Ukraine and Europe. All ambiguities of the last 30 years will be considered settled.

3. It… pic.twitter.com/QeqItvxZAd — OSZ (@OpenSourceZone) November 21, 2025

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η πρόταση θα πρέπει να συζητηθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους και ενδέχεται να αλλάξει. Ο ίδιος είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την προτεινόμενη εγγύηση ασφάλειας ως «μεγάλη νίκη» για τον Ζελένσκι και για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας.

Τι κερδίζουν και τι χάνουν Μόσχα και Κίεβο

Την ίδια ώρα, το 28 σημείων προσχέδιο, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται ο Guardian συντάχθηκε από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους χωρίς διαβούλευση με το Κίεβο, περιλαμβάνει:

Παραίτηση της Ουκρανίας από την Κριμαία και το Ντονμπάς.

Πάγωμα των γραμμών του μετώπου σε Χερσώνα και Ζαπορίζια

Περιορισμό του ουκρανικού στρατού στους 600.000 άνδρες.

Δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Απαγόρευση παρουσίας ξένων στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος.

Σταθμεύσεις ευρωπαϊκών μαχητικών αεροσκαφών στην Πολωνία για την αεράμυνα της Ουκρανίας.

Δέσμευση 100 δισ. δολαρίων από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Σταδιακή επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία και μελλοντική άρση κυρώσεων

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα έγγραφα που παρουσίασε το Nexta, το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές συμφωνίες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή.

⚡️ Ukrainian MP Honcharenko claims this is the actual U.S. peace plan for Ukraine



A quick breakdown of the 28 points 🇺🇦📝:



1. Ukraine

Permanently outside NATO — written into the Constitution.

Limited armed forces, no nuclear status.

U.S. security guarantees — but conditional.… https://t.co/y4oT6wV7km pic.twitter.com/SdLZJmCSv5 — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

Το σχέδιο έχει εδαφικά και στρατιωτικά θέματα καθώς και οικονομικά μέτρα που έχουν στόχο την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και στην αποκατάσταση της Ρωσίας σε διεθνές επίπεδο.

Ορισμένα από τα κύρια σημεία της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα:

Εδαφικά Ζητήματα

Η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως μέρος της Ρωσίας.

Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια παραμένουν σε «παγωμένο» καθεστώς.

Κάποια εδάφη γίνονται αποστρατικοποιημένες ζώνες ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο.

Και οι δύο πλευρές δεσμεύονται να μην αλλάξουν τα σύνορα με τη χρήση βίας

Στρατιωτικές Συμφωνίες

Το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία.

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

Ιδρύεται διάλογος ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσίας, περιλαμβάνοντας τη δημιουργία ομάδας εργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας.

Η Ρωσία κατοχυρώνει νομικά μία πολιτική μη επίθεσης προς την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Οικονομικά μέτρα και ανάπτυξη της Ουκρανίας

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη λανσάρουν μεγάλο πακέτο επενδύσεων για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

100 δισεκατομμύρια δολάρια από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία κατανέμονται για την ανασυγκρότηση της

Ουκρανίας, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών.

Η Ευρώπη συνεισφέρει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Άλλα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα χρηματοδοτούν κοινά έργα ΗΠΑ-Ρωσίας.

Δημιουργείται Ταμείο Ανάπτυξης της Ουκρανίας, το οποίο θα υποστηρίζει επενδύσεις σε υποδομές, πόρους και τεχνολογία.

Τι θα συμβεί με τη Ρωσία

Οι κυρώσεις θα αρθούν σταδιακά.

Επιστρέφει στην G8.

Εδραιώνεται μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ενέργεια και Ειδικές Εγκαταστάσεις

Ενέργεια και ειδικές εγκαταστάσεις

Ο Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), με την ηλεκτρική ενέργεια να μοιράζεται 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ βοηθούν στην αποκατάσταση της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας

Ζελένσκι: Έλαβα το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Σημειώνεται ότι, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι έλαβε το αμερικανο-ρωσικό προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο υποστηρίζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και προβλέπει σαρωτικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

The American side presented points of a plan to end the war—their vision. I outlined our key principles. We agreed that our teams will work on the points to ensure it’s all genuine.



We're geared up for clear and honest work—Ukraine, the U.S., our European and global partners. pic.twitter.com/DscaCBg4vW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2025

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα συνομιλήσει τις επόμενες ημέρες με τον Τραμπ, τονίζοντας πως το Κίεβο δεν θα παρεμποδίσει καμία διπλωματική προσπάθεια.

Μάλιστα, στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι «η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη» και ότι δεν θα υπάρξουν «απερίσκεπτες δηλώσεις» από την πλευρά της κυβέρνησης. «Ο βασικός στόχος είναι μια εποικοδομητική διπλωματική διαδικασία με τις ΗΠΑ και όλους τους εταίρους μας», είπε, σημειώνοντας πως είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη.

AFP: Αναλυτικά ολόκληρο το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Ακολουθούν αναλυτικά τα 28 σημεία του σχεδίου, όπως τα παρουσιάζει το AFP και τα αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

1. Επιβεβαιώνεται η κυριαρχία της Ουκρανίας.

2. Θα συναφθεί συνολική συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Όλες οι ασάφειες που παρέμειναν ανεπίλυτες τα τελευταία 30 χρόνια θα θεωρηθεί ότι διευθετήθηκαν.

3. Η Ρωσία δεν θα εισβάλει σε γειτονικές χώρες και το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω.

4. Θα διεξαχθεί διάλογος μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, προκειμένου να λυθούν όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλεια και να δημιουργηθούν συνθήκες αποκλιμάκωσης.

5. Η Ουκρανία θα λάβει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας.

6. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα περιοριστούν στις 600.000 μέλη.

7. Η Ουκρανία αποδέχεται να περιλάβει στο Σύνταγμά της τον όρο ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ αποδέχεται να περιλάβει στο καταστατικό του πρόβλεψη που θα διευκρινίζει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία στο μέλλον.

8. Το ΝΑΤΟ δέχεται να μην σταθμεύσει στρατεύματα στην Ουκρανία.

9. Ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

10. Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, θα χάσει αυτές τις εγγυήσεις. Αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, εκτός από μια συντονισμένη και αποφασιστική στρατιωτική απάντηση, θα επανέλθουν όλες οι κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας και θα ακυρωθεί η αναγνώριση της κυριαρχίας της επί των νέων εδαφών, ενώ θα ανακληθούν και όλα τα άλλα οφέλη που αποκόμισε από αυτή τη συμφωνία.

Αν η Ουκρανία εκτοξεύσει πύραυλο εναντίον της Μόσχας ή της Αγίας Πετρούπολης χωρίς βάσιμο λόγο, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα θεωρηθούν άκυρες.

11. Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην ΕΕ και θα επωφεληθεί από προτιμησιακή βραχυπρόθεσμη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά όσο αυτό το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση.

12. Ένα ισχυρό παγκόσμιο πακέτο μέτρων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός Ταμείου Ανάπτυξης για την Ουκρανία, της ανασυγκρότησης των ουκρανικών υποδομών φυσικού αερίου, της αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τον πόλεμο, της ανάπτυξης νέων υποδομών και της επανέναρξης της εξόρυξης ορυκτών και φυσικών πόρων, όλα συνοδευόμενα από ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Παγκόσμια Τράπεζα.

13. Η Ρωσία θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία, με προγραμματισμένες συζητήσεις για την άρση των κυρώσεων, την επανένταξή της στην G8 και τη σύναψη μακροπρόθεσμης συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

14. 100 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα επενδυθούν σε σχέδια υπό τις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και τις επενδύσεις στην Ουκρανία, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% από τα κέρδη της πρωτοβουλίας.

Η Ευρώπη θα προσθέσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αυξηθεί το διαθέσιμο ποσό επενδύσεων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, που είναι παγωμένα στην Ευρώπη, θα αποδεσμευθούν και τα υπόλοιπα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν σε ένα ξεχωριστό αμερικανορωσικό όχημα επενδύσεων.

15. Θα δημιουργηθεί μια κοινή αμερικανορωσική ομάδα εργασίας αρμόδια για θέματα ασφαλείας προκειμένου να προωθήσει και να εγγυηθεί τον σεβασμό όλων των διατάξεων αυτής της συμφωνίας.

16. Η Ρωσία θα κατοχυρώσει νομικά την πολιτική της μη επίθεσης έναντι της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

17. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα συμφωνήσουν να παρατείνουν την ισχύ των συμφωνιών περί μη διάδοσης και ελέγχου των πυρηνικών όπλων, περιλαμβανομένης της START I.

18. Η Ουκρανία αποδέχεται να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλων, με βάση τη Συμφωνία μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

19. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμούς Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) και η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγει θα μοιράζεται εξίσου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

20. Οι δύο χώρες δεσμεύονται να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και την κοινωνία με στόχο να προωθήσουν την κοινή κατανόηση και ανεκτικότητα.

21. Η Κριμαία, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ θα αναγνωριστούν – και από τις ΗΠΑ-- ως ντε φάκτο ρωσικές επαρχίες. Στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια θα παγώσει η γραμμή επαφής, κάτι που σημαίνει ντε φάκτο αναγνώριση αυτής της γραμμής. Η Ρωσία θα παραιτηθεί από τα άλλα εδάφη που ελέγχει τώρα εκτός των πέντε αυτών επαρχιών. Οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την περιοχή του Ντοντέτσκ που ελέγχουν τώρα, όπου στη συνέχεια θα δημιουργηθεί αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

23. Η Ρωσία δεν θα εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον Δνείπερο για εμπορικούς σκοπούς και θα συναφθούν συμφωνίες για την ελεύθερη μεταφορά σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

24. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για να διευθετήσει τα ζητήματα της ανταλλαγής κρατουμένων, της επιστροφής σορών, ομήρων και αμάχων που κρατούνται, ενώ θα εφαρμοστεί πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών.

25. Η Ουκρανία θα οργανώσει εκλογές σε διάστημα 100 ημερών.

26. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές στη σύγκρουση θα λάβουν πλήρη αμνηστία για τις ενέργειές τους στη διάρκεια του πολέμου και θα δεσμευθούν να μην προβάλουν καμία αξίωση ούτε να υποβάλουν καμία προσφυγή στο μέλλον.

27. Η συμφωνία αυτή είναι νομικά δεσμευτική. Την εφαρμογή της θα ελέγχει και θα εγγυάται το Συμβούλιο Ειρήνης, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας θα επιβάλλονται κυρώσεις.

28. Μόλις όλα τα μέρη αποδεχθούν το παρόν μνημόνιο, θα τεθεί σε ισχύ εκεχειρία αμέσως μετά την αποχώρηση των δύο πλευρών προς τις συμφωνημένες περιοχές ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή της συμφωνίας.