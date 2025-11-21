Μετρό Θεσσαλονίκης: «Κούμπωσαν» τα συστήματα στην επέκταση προς Καλαμαριά – Εκτεταμένο σέρβις σε σκάλες και ασανσέρ της βασικής γραμμής

Και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, ξεπερνά η διαδικασία πραγματοποίησης δοκιμαστικών δρομολογίων της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά. Μπορεί να έχει περάσει μόνο το πρώτο δεκαήμερο, από τον μήνα που θα παραμείνει κλειστό το Μετρό της Θεσσαλονίκης προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές που θα δώσουν το… πράσινο φως για την παράδοση της Καλαμαριάς, όμως τα διαφορετικά, πολύπλοκα συστήματα που πρέπει να εναρμονιστούν λειτουργικά, έχουν ήδη «κουμπώσει» μεταξύ τους.

