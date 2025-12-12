Ασιατικές αγορές: Θετικά πρόσημα μετά τα νέα ιστορικά υψηλά της Wall Street

Με θετικά πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στις ασιατικές αγορές την Παρασκευή, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street, μετά την άνοδο δύο βασικών δεικτών σε νέα ιστορικά υψηλά, στον απόηχο της πρόσφατης απόφασης της Fed να μειώσει τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, ο ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο κατά 1,23% στις 8.697,30 μονάδες, όπως και ο Nikkei της Ιαπωνίας κατά 1,37% στις 50.836,55 μονάδες.

Επίσης, κέρδη κατέγραψε και ο Nifty 50 της Ινδίας κατά 0,51% στις 26.030,55 μονάδες, ο HSI του Χάνγκ Σενγκ κατά 1,67% στις 25.956,24 μονάδες και ο SHANGHAI του ομώνυμου χρηματιστηρίου κατά 0,41% στις 3.889,346 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι, η κεντρική τράπεζα την Τετάρτη μείωσε το βασικό της επιτόκιο δανεισμού κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, τοποθετώντας το στο εύρος 3,5%-3,75%.

Οι κορυφαίοι Κινέζοι αξιωματούχοι ολοκλήρωσαν την Πέμπτη την ετήσια συνεδρίαση οικονομικού σχεδιασμού, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ευρείας οικονομικής στήριξης για το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της κατανάλωσης και της σταθεροποίησης του κτηματομεσιτικού τομέα.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παρέμειναν προσηλωμένοι στην ενδυνάμωση των εγχώριων τεχνολογικών δυνατοτήτων, βασική προτεραιότητα για το νέο πενταετές σχέδιο που ξεκινά το 2026.

Στις ΗΠΑ, ο Dow Jones Industrial Average και ο S&P 500 σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές μετακινήθηκαν από τις μετοχές υψηλής τεχνολογίας που είχαν ήδη καταγράψει ισχυρές επιδόσεις προς εταιρείες που αναμένεται να επωφεληθούν από την αναπτυσσόμενη αμερικανική οικονομία μετά τη μείωση των επιτοκίων της Fed.