Θεσσαλονίκη: Η ανοδική δυναμική του «Μακεδονία», το νέο ρεκόρ και η σταθερή ενίσχυση των αερομεταφορών

Η Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσε και τον Νοέμβριο του 2025 ότι παραμένει η ισχυρότερη αεροπορική πύλη της Βόρειας Ελλάδας και μία από τις πιο ανθεκτικές τουριστικές και επιχειρηματικές εισόδους της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece για τον μήνα, αλλά και για το διάστημα Ιανουαρίου–Νοεμβρίου, ο Αερολιμένας «Μακεδονία» καταγράφει σημαντική άνοδο σε διεθνείς αφίξεις και συνολική επιβατική κίνηση, ενώ σταθερή ενίσχυση παρουσιάζουν και τα άλλα αεροδρόμια που διαχειρίζεται, με την Καβάλα να ξεχωρίζει για την μεγάλη αύξηση στην επιβατική της κίνηση.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Βόρεια Ελλάδα επωφελείται πλέον όχι μόνο από τον τουρισμό, αλλά και από την αυξανόμενη επιχειρηματική κινητικότητα, τις επενδύσεις και τις ισχυρές συνδέσεις με αγορές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.