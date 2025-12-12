Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα και το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης

Στην κλειστή ενημερωτική συνάντηση θα συζητηθούν οργανωτικά ζητήματα και θέματα της επικαιρότητας. Το στίγμα των επόμενων μηνών θα δώσουν ο Γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κονταδάκης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας, ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Σμυρλής, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου.

Πέραν των κομματικών στελεχών τον λόγο θα πάρουν υπουργοί και υφυπουργοί, οι οποίοι θα αναφερθούν στα θέματα των χαρτοφυλακίου τους και θα «χτίσουν» γέφυρες επικοινωνίας με τους νέους προέδρους. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι το 70,2% των Συμβουλίων που εξελέγησαν στις ΔΗΜΤΟ αποτελείται από νέα στελέχη, ενώ το ποσοστό ανανέωσης των Προέδρων ΔΗΜΤΟ ανέρχεται στο 73,8% και των Προέδρων ΔΕΕΠ στο 76,3%. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος εξελέγησαν 14 γυναίκες πρόεδροι ΔΕΕΠ, ενώ στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 είχαν εκλεγεί μόλις τέσσερις.