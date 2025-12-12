Οι πρώτες επιπτώσεις από τα μπλόκα: Μείωση τζίρου και μεγάλη οικονομική ζημιά σε κλάδους που πλήττονται

Καμία διάθεση για αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων δεν δείχνουν οι αγρότες οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα ετοιμάζοντας μάλιστα τις επόμενες πιο δυναμικές κινήσεις τους.

Το προγραμματισμένο για σήμερα πανελλαδικό συλλαλητήριο στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, αποτελεί το πρώτο βήμα τους πριν από την ενίσχυση των αποκλεισμών κεντρικών οδικών αξόνων και την αυριανή (13/12) σύσκεψη στη Νίκαια, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την μορφή και την ένταση των κινητοποιήσεων τους.

Ωστόσο, οι πρώτες αρνητικές συνέπειες σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους έχουν αρχίσει να φαίνονται, γεγονός που δημιουργεί εύλογη ανησυχία και προβληματισμό σε όσους πλήττονται.