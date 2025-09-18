Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα μετά την μείωση των επιτοκίων από τη Fed - Ρεκόρ για τον Nikkei

Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν οι ασιατικές αγορές στην ολοκλήρωση των συναλλαγών του την Πέμπτη, μετά την αναμενόμενη μείωση του επιτοκίου από τη Fed την Τετάρτη.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζέρομ Πάουελ, χαρακτήρισε την κίνηση ως «μείωση διαχείρισης κινδύνου», χωρίς να στοχεύει άμεσα στην ενίσχυση της αδύναμης οικονομίας, και προανήγγειλε πιθανές περαιτέρω μειώσεις μέσα στο 2025, μία ακόμα το 2026, μία το 2027 και καμία το 2028.

Συγκεκριμένα, άνοδο κατέγραψε ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας κατά 1,20% στις 45.327,12 μονάδες, όπως και ο Nifty 50 της Ινδίας κατά 0,34% στις 25.415,55 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,96%.

Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας κατά 0,83% στις 8.745,20 μονάδες. Ομοίως και ο δείκτης HSI του Χάνγκ Σένγκ κατά 1,45% στις 26.522,65 μονάδες.

Απώλειες σημείωσε και ο δείκτης Shanghai του ομώνυμου χρηματιστηρίου κατά 0,94% στις 3.839,986 μονάδες.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας ξεκίνησε τη διήμερη συνεδρίαση πολιτικής της, με τις περισσότερες εκτιμήσεις να προβλέπουν διατήρηση των επιτοκίων σταθερά. Η HSBC αναμένει διατήρηση των επιτοκίων αλλά προβλέπει αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο στο 0,75%.

«Οι αξιωματούχοι της Τράπεζας της Ιαπωνίας αναζητούν σημάδια οικονομικής ανθεκτικότητας και πιστεύουμε ότι τα στοιχεία για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς, σίγουρα τα έφεραν», έγραψαν οι οικονομολόγοι της HSBC.

«Με την οριστικοποίηση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, οι εξαγωγείς της Ιαπωνίας ανακουφίστηκαν από την πιθανότητα ακόμη υψηλότερων δασμών, αλλά θα μπορούσαν να επηρεαστούν από μια μελλοντική επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου», πρόσθεσαν.

Η μετοχή SK Hynix αυξήθηκε 5,5%, η TSMC +0,79%, η Samsung Electronics +2%, η Advantest +3,54% και η Tokyo Electron +4,54%.