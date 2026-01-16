Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ -Ταϊβάν για τους ημιαγωγούς

Οι ασιατικές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών κατέγραψαν άνοδο την Παρασκευή, μετά τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ταϊβάν, η οποία οδήγησε τα χρηματιστηριακά μεγέθη του νησιού και της Νότιας Κορέας σε ιστορικά υψηλά.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι ταϊβανέζικες εταιρείες ημιαγωγών δεσμεύτηκαν να επενδύσουν τουλάχιστον 250 δισ. δολάρια σε παραγωγική δυναμικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αντάλλαγμα χαμηλότερους «ανταποδοτικούς» δασμούς.

Συγκεκριμένα, ανοδικά κινήθηκαν ο ASX 200 της Αυστραλίας κατά 0,48% στις 8.903,9 μονάδες και ο Nifty50 της Ινδίας κατά 0,39% στις 25.764.95 μονάδες.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν ο Nikkei της Ιαπωνίας κατά 0,32% στις 53.936,17 μονάδες, ο HSI του Χανγκ Σενγκ κατά 0,51% στις 26.787,34 μονάδες και ο Shanghai του ομώνυμου χρηματιστηρίου κατά 0.26% στις 4.101,913 μονάδες.

Ο δείκτης Taiwan Weighted Index ενισχύθηκε κατά 1,94% και έκλεισε σε ιστορικό υψηλό στις 31.408,7 μονάδες, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ασιατικών αγορών την Παρασκευή.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,9% και έκλεισε επίσης σε ιστορικό υψηλό, στις 4.840,74 μονάδες, καταγράφοντας την 11η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 0,36% στις 954,59 μονάδες.

Η μετοχή της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. κατέγραψε άνοδο 2,96%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ακόμη ένα τρίμηνο-ρεκόρ και δήλωσε ότι αναμένει να αυξήσει τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες το 2026 σε εύρος μεταξύ 52 και 56 δισ. δολαρίων.

Από την άλλη, η SoftBank Group, η οποία έχει επενδύσει σε διάφορες μετοχές που συνδέονται με τον κλάδο των τσιπς, μεταξύ των οποίων και ο σχεδιαστής ημιαγωγών Arm, ανέστρεψε τα αρχικά της κέρδη και έκλεισε με πτώση 1,01%.

Οι «κολοσσοί» του κλάδου των ημιαγωγών στη Νότια Κορέα, Samsung Electronics και SK Hynix, ενισχύθηκαν κατά 3,47% και 0,93% αντίστοιχα.