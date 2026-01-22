Ασιατικές αγορές: Ανάκαμψη μετά την υπαναχώρηση Τραμπ για δασμούς και Γροιλανδία

Οι αγορές της Ασίας ανέκαμψαν, μετά την υπαναχώρηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την απειλή επιβολής δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες λόγω της Γροιλανδίας.

Συγκεκριμένα, ο ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,75% στις 8.848,70 μονάδες, ο Nikkei της Ιαπωνίας κατά 1,73% στις 53.688,89 μονάδες και ο Nifty 50 της Ινδίας κατά 0,19% στις 25.206,25 μονάδες.

Ομοίως, ο HSI του Χανγκ Σενγκ κινήθηκε ανοδικά κατά 0,05% στις 26.595,55 μονάδες και ο Shanghai του ομώνυμου χρηματιστηρίου κατά 0,14% στις 4.122,576 μονάδες.

Σημειώνεται ότι, ο Τραμπ δήλωσε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για την απόκτηση του αρκτικού νησιού, καθησυχάζοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι έχει «διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία», σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 0,87%, περνώντας πρόσκαιρα πάνω από το όριο των 5.000 μονάδων, πριν υποχωρήσει στις 4.952,53 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε άνοδο 2%, κλείνοντας στις 970,35 μονάδες.

Η μετοχή της Samsung SDI εκτινάχθηκε κατά 18,67%, ο όμιλος Doosan ενισχύθηκε κατά 9,09%, ενώ η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο 1,87%.

Παρά τη χρηματιστηριακή ανάκαμψη, η οικονομία της χώρας συρρικνώθηκε απροσδόκητα κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση το διάστημα Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συρρίκνωση από το 2022.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση, ενώ η ανάπτυξη για το σύνολο του έτους επιβραδύνθηκε στο 1%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2020, όταν η οικονομία είχε υποχωρήσει κατά 0,7% εν μέσω της πανδημίας.

Στο μεταξύ, τα εμπορικά στοιχεία του Δεκεμβρίου έδειξαν αύξηση των ιαπωνικών εξαγωγών κατά 5,1%, ποσοστό χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.