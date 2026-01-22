Δημήτρης Σιμιακός

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή ως προς το τουριστικό της μέλλον. Παρά τη σταδιακή άνοδο στις αφίξεις, τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας και την αυξανόμενη ζήτηση από σημαντικές ξένες αγορές, ο προορισμός εξακολουθεί να στερείται ενός ενιαίου, επαγγελματικά οργανωμένου στρατηγικού πλάνου. Η πρόκληση δεν είναι απλώς να κεφαλαιοποιηθεί η υφιστάμενη δυναμική, αλλά να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για ένα σταθερό, ανταγωνιστικό και βιώσιμο τουριστικό μέλλον.

Οι προκλήσεις του 2026 και η ανάγκη για νέες πτήσεις

Το 2026 προδιαγράφεται ως χρονιά σημαντικών προκλήσεων: αυξημένα λειτουργικά κόστη, αβεβαιότητες στις μετακινήσεις και ενισχυμένος ανταγωνισμός από γειτονικές πόλεις της ΝΑ Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Θεσσαλονίκη χρειάζεται πολύ πιο ισχυρή και σταθερή αεροπορική συνδεσιμότητα — όχι μόνο εποχικά αλλά σε ετήσια βάση — ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική στον ευρωπαϊκό χάρτη των city‑break προορισμών.