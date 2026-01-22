Μετρό Θεσσαλονίκης: Σχέδιο για περιβαλλοντικό τέλος στην έκδοση εισιτηρίων και επιβράβευση για την επαναφόρτισή τους

Η εικόνα των διάσπαρτα πεταμένων εισιτηρίων, γύρω από τους σταθμούς του Μετρό της Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι θα έχει… μετρημένες μέρες. Κι αυτό καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες των Μακεδονικών Νέων, υπάρχουν σκέψεις για την εφαρμογή μικρής αύξησης στην τιμή έκδοσης εισιτηρίου, η οποία όμως θα παραμείνει αμετάβλητη για όποιον προχωρά σε επαναφόρτιση.

Το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται καθώς το κόστος του χαρτιού για κάθε εισιτήριο του Μετρό κοστίζει 12 λεπτά του ευρώ, σε ένα εισιτήριο το οποίο είναι ούτως ή άλλως εξαιρετικά φθηνό. Έτσι, υπάρχει η εκτίμηση ότι πολλοί από τους επιβάτες, προκειμένου να αποφύγουν το περιττό έξοδο, δεν θα πετούν το εισιτήριο μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, αλλά θα το κρατάνε για επαναφόρτιση.