Τα συντροφικά μαχαιρώματα στο ΠΑΣΟΚ και το «κόμμα μέσα στο κόμμα» στη Θεσσαλονίκη

Δίνουν και παίρνουν τα συντροφικά μαχαιρώματα στο ΠΑΣΟΚ όπως «μαρτύρησε» η τελευταία συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας συνεδρίου του κόμματος. Ο Χάρης Δούκας άναψε το φυτίλι των σφοδρών αντιπαραθέσεων ζητώντας ψήφισμα εναντίον του σεναρίου συγκυβέρνησης με τη ΝΔ στην περίπτωση που στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Και σαν να μην έφτανε αυτό προχώρησε ένα βήμα παρακάτω «δείχνοντας» τον Νίκο Ανδρουλάκη για την αποτυχία, όπως είπε, της πολιτικής στρατηγικής που εφαρμόζει έως τώρα η Χαριλάου Τρικούπη.