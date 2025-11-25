Ασία: Θετικό κλίμα με βάση τις μετοχές τεχνολογίας και την επερχόμενη μείωση των επιτοκίων

Οι ασιατικές αγορές έκλεισαν με άνοδο την Τρίτη, καθώς αυξήθηκαν οι ελπίδες ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ενώ οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά προς τις μετοχές τεχνολογικών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο, αγνοώντας τις ανησυχίες ότι ο τομέας αυτός έχει κορεστεί.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,75%, με κύρια ώθηση τις μετοχές τεχνολογίας, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, όταν είχε υποχωρήσει 4%. Ο δείκτης είναι σε πορεία για να καταγράψει την πρώτη μηνιαία πτώση του από τον Μάρτιο.

Ο ιαπωνικός Nikkei παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος την Τρίτη (+0,07%), μετά από ένα ισχυρό ξεκίνημα της συνεδρίασης, επιστρέφοντας από τις διακοπές της Δευτέρας. Ο δείκτης υποχώρησε 3,5% την περασμένη εβδομάδα, καθώς μια περίοδος αποφυγής ρίσκων κυρίευσε τις αγορές.

Οι μετοχές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων στο Nikkei, με τον προμηθευτή εξοπλισμού δοκιμών ημιαγωγών Advantest να σημειώνει άνοδο 4,18% και την Tokyo Electron, η οποία παρέχει βασικό εξοπλισμό κατασκευής τσιπ σε εργοστάσια που κατασκευάζουν τσιπ της Nvidia, να σημειώνει άνοδο 3,05%. Ωστόσο, η εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού τσιπ Lasertec έχασε τα προηγούμενα κέρδη της και έκλεισε αμετάβλητη.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε με κέρδη 0,3% και έκλεισε στα 3.857,78, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε τα προηγούμενα κέρδη του και έκλεισε αμετάβλητος στα 856,03. Οι «βαριές» μετοχές του δείκτη SK Hynix υποχώρησαν κατά 0,19% και η Samsung Electronicsσημείωσε άνοδο 2,69%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο σχεδόν 0,7% την Τρίτη και ο δείκτης CSI300 της Κίνας σημείωσε άνοδο 0,95%.