Ασία: Ρεκόρ στην Ν. Κορέα και μεικτά πρόσημα με το βλέμμα στις σινοαμερικανικές συνομιλίες και στη Fed

Με τις αγορές στην Ιαπωνία να είναι κλειστές λόγω αργίας, με μεικτά πρόσημα κινήθηκαν τα υπόλοιπα ασιατικά χρηματιστήρια με μεγάλο κερδισμένο τον Kospi στη Ν. Κορέα που έφτασε σε νέο ρεκόρ μετά την απόφαση της κυβέρνησης να ακυρώσει το σχέδιο για αύξηση των φόρων στις επενδύσεις σε μετοχές.

Οι επενδυτές στο μεταξύ, εκτός από την επερχόμενη συνεδρίαση της Fed για τα επιτόκια, παρακολουθούν τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στην Ισπανία αξιολογώντας μια σειρά macro στοιχείων από το Πεκίνο.

Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι ξεκίνησαν συνομιλίες στη Μαδρίτη την Κυριακή για να συζητήσουν βασικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, οικονομίας και εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της επερχόμενης προθεσμίας για την εκποίηση της κινεζικής εφαρμογής σύντομων βίντεο TikTok και των αμερικανικών δασμών.

Αντιπροσωπείες με επικεφαλής τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, και τον Εμπορικό Εκπρόσωπο των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, συναντήθηκαν με τους ομολόγους τους, τον Κινέζο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Χε Λίφενγκ, και τον κορυφαίο εμπορικό διαπραγματευτή της Κίνας, Λι Τσενγκγκάνγκ.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας παρέμεινε σταθερός, αν και νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έφτασε σε νέο υψηλό τεσσάρων ετών.

Οι κινεζικές μετοχές σημείωσαν υπεραπόδοση, με τις blue chips .CSI300 να σημειώνουν άνοδο 0,25% και τον δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ να υποχωρεί 0,2%, παρότι οι επενδυτές ενέτειναν τις επενδύσεις τους σε κινεζικές μετοχές τεχνολογίας εν μέσω των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα έδειξαν ότι η κινεζική οικονομία έχασε μέρος της δυναμικής της τον Αύγουστο, με μια σειρά δεικτών δραστηριότητας - από τη βιομηχανική παραγωγή έως τις λιανικές πωλήσεις - να υπολείπονται των προβλέψεων. Η πτώση των επενδύσεων σε ακίνητα επιδεινώθηκε, ενώ οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά 0,3% τον Αύγουστο, συνεχίζοντας την πτωτική τάση που παρατηρείται από τις αρχές του 2023.

Στην Αυστραλία ο ASX 200 υποχώρησε 0,13%.