Ασία: Ράλι σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ με ώθηση από ΤΝ και τεχνολογία

Με κέρδη έκλεισαν στην πλειονότητά τους τα ασιατικά χρηματιστήρια την Πέμπτη, αντιστρέφοντας το selloff της Τετάρτης, καθώς τα καλύτερα από τα αναμενόμενα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ προσέλκυσαν ξανά τους επενδυτές στις αγορές.

Τα στοιχεία της Τετάρτης έδειξαν ότι η δραστηριότητα του τομέα των υπηρεσιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε σε οκτάμηνο υψηλό τον Οκτώβριο, καθώς οι νέες παραγγελίες σημείωσαν σταθερή αύξηση, ενώ οι ιδιωτικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν κατά 42.000 τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.

Οι αγορές υπέστησαν σημαντικές απώλειες στην Ασία την Τετάρτη, καθώς οι ανησυχίες για τις υπερβολικές αποτιμήσεις τρόμαξαν τους επενδυτές, αν και οι περισσότεροι δήλωσαν ότι η πτώση δεν ήταν λόγος πανικού.

O ιαπωνικός Nikkei σημείωσε άνοδο 1,34% μετά από πτώση 2,5% την Τετάρτη, ενώ ο δείκτης Topix ανέβηκε κατά 1,38% και έκλεισε στα 3.313,45. Ισχυρά κέρδη και για τον Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ (2%) βοηθούμενος από την ανάκαμψη των μετοχών των εταιρειών τσιπ και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο υποδείκτης Hang Seng TECH σημείωσε άνοδο άνω του 2%.

Οι ιαπωνικές εταιρείες που σχετίζονται με την Tεχνητή Nοημοσύνη σημείωσαν άνοδο: η Advantest, η οποία προμηθεύει εξοπλισμό δοκιμών στην Nvidia, σημείωσε άνοδο 3,15%, η κατασκευάστρια μικροτσίπ Renesas Electronics σημείωσε άνοδο άνω του 3%, ενώ η κατασκευάστρια εξοπλισμού μικροτσίπ Disco Corp σημείωσε άνοδο άνω του 6%.

Στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης των blue chip CSI 300 σημείωσε άνοδο 1,43%.

Ο νοτιοκορεατικός Kospi επίσης σημείωσε άνοδο άνω του 2% λίγο μετά το άνοιγμα, πριν περιορίσει τα κέρδη του και κλείσει με άνοδο 0,55%. Στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε σημειώσει πτώση 2,85%.

Οι μετοχές της SK Hynix, προμηθεύτριας της Nvidia, έκλεισαν με άνοδο 2,42%.

Ο ASX/S&P 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,3% στα 8.828,3.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού σημείωσε άνοδο 0,76%.