Να γιατί χρεοκοπήσαμε

Όποιος αναρωτιέται για ποιον λόγο χρεοκόπησε η Ελλάδα, είναι αρκετό να παρακολουθήσει τη συζήτηση για τα ΕΛΤΑ, στη Βουλή, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και στα παράθυρα των τηλεοπτικών σταθμών. Το πολιτικό σύστημα εμφανίζεται για άλλη μια φορά ανίκανο να σκεφτεί ορθολογικά. Στην εποχή του internet και κόντρα σε όσα συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, στην Ελλάδα οι βουλευτές ζητούν να κρατήσουμε ζημιογόνα καταστήματα σε λειτουργία. Έτσι, για να γίνουν αρεστοί στους ψηφοφόρους τους.

Το χειρότερο δεν είναι στον ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ξεχάσει ότι οι ίδιοι έκλεισαν στη διάρκεια της δικής τους θητείας 70 καταστήματα, επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Ούτε στο ΠΑΣΟΚ που θέλουν να διαγράψουν την περίοδο Σαμαρά - Βενιζέλου. Το πραγματικό πρόβλημα είναι μέσα στο ίδιο το κυβερνητικό κόμμα. Ας μην γελιόμαστε! Η ΝΔ ήταν κυβέρνηση την περίοδο που ο Προκόπης Παυλόπουλος διόριζε χιλιάδες στο δημόσιο...

Περάσαμε την εποχή των μνημονίων και θα ήλπιζε κάποιος ότι το πολιτικό σύστημα θα έβαζε «μυαλό». Θα είχε διδαχτεί κάτι από την χρεοκοπία. Ή ότι θα μπορούσε να αξιολογήσει έπειτα από χρόνια πόσο σημαντικό ήταν το όφελος για τον ελληνικό λαό από την ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής. Να θυμόντουσαν τι ακριβώς έλεγαν όταν ο κ. Χατζηδάκης προσπαθούσε να σώσει την ΔΕΗ. Και ότι τελικά η ΔΕΗ σώθηκε και δεν ζήσαμε δυσάρεστες καταστάσεις με παρατεταμένες διακοπές ρεύματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα πραγματικά δύσκολο έργο που περνάει τελικά μέσα από τον εκσυγχρονισμό του ίδιου του κόμματός του. Στηρίζεται σε μεταρρυθμιστές, όπως οι Κωστής Χατζηδάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης και Νίκη Κεραμέως. Τον στηρίζει αποφασιστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, με το έργο του ως υπουργός και με τις παρεμβάσεις του και μάλιστα σε δύσκολες περιόδους που όλοι οι άλλοι κρύβονται. Την ίδια ώρα δοκιμάζονται νέοι άνθρωποι. Ορισμένοι πράγματι με επιτυχία, όπως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και ο Χρίστος Δήμας. Πολλοί άλλοι όχι...

Από εκεί και πέρα; Πώς περιμένουμε να προχωρήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις με τους βουλευτές της ΝΔ να ζητούν να μην κλείσουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, για να μπορεί, λέει, ο ηλικιωμένος να πληρώνει τον λογαριασμό της ΔΕΗ; Πριν δέκα χρόνια που έκλεισε καταστήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς πλήρωναν οι ηλικιωμένοι τους λογαριασμούς τους σε εκείνα τα χωριά; Έπαθε κάποιος από τους ψηφοφόρους τους κάτι; θα μας τρελάνουν;

Βουλευτές άνθρωποι και δεν ξέρουν ότι τα ΕΛΤΑ έχουν περάσει στο Υπερταμείο. Δεν ξέρουν ότι το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να τα χρηματοδοτήσει. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου...

Πολύ φοβόμαστε ότι δεν χρειαζόμαστε σχέδιο για την διάσωση της χώρας. Δεν φτάνει! Ακόμη κι αν αυτό φτιαχτεί, θα μας λείπουν οι άνθρωποι για να το υλοποιήσουν. Ή αλλιώς, η χρεοκοπία δεν μας έτυχε. Ήταν επιλογή.

Θανάσης Μαυρίδης

