Οι αγορές στα «κόκκινα» και οι οίκοι εκπέμπουν SOS

Υπό πίεση βρέθηκαν χθες τόσο οι αμερικανικοί δείκτες όσο και οι ευρωπαϊκές αγορές, με τις τελευταίες όμως να καταφέρνουν να «μαζέψουν» ως το τέλος το ήμισυ των πιέσεων.

Στο επίκεντρο των χθεσινών ανησυχιών ο συνήθης ύποπτος:Οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τις υψηλές αποτιμήσεις αρκετών από αυτών.

Το έχουμε ξαναπεί. Η αγορά θα δείχνει εφεξής αυξημένη νευρικότητα στις ανακοινώσεις κερδών καθότι οι υψηλές αποτιμήσεις συνεπάγονται και υψηλές απαιτήσεις.

Δείτε τι έγινε με τις μετοχές της Palantir. Υποχώρησαν εως και 9%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία λογισμικού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street για το τρίτο τρίμηνο και έδωσε ισχυρές εκτιμήσεις για το μέλλον, χάρη στην ανάπτυξή του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, η Palantir αναμένει έσοδα ύψους 1,33 δισ. δολαρίων για την τρέχουσα περίοδο, υψηλότερα από τα 1,19 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές, ενώ τα έσοδα του προηγούμενου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 63%.

Αφού τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά τότε προς τι το sell off στη μετοχή; «Eξαιτίας της έλλειψης ορατότητας της εταιρείας για το σύνολο του 2026» σύμφωνα με τη Deutsche Bank.

Όμως αυτή η έλλειψη ορατότητας για το σύνολο του 2026 προφανώς δεν θα ήταν τόσο απογοητευτική για τους επενδυτές αν η Palantir δεν είχε σημειώσει αύξηση άνω του 150% φέτος και δεν διαπραγματευόταν πάνω από 200 φορές τα μελλοντικά κέρδη. Με την αποτίμηση σε αυτά τα επίπεδα είναι λογικό οι επενδυτές να απαιτούν οι προβλέψεις κέρδη και έσοδα να συνεχίσουν να αυξάνονται εκθετικά.

Οι υψηλές αποτιμήσεις λοιπόν συνεπάγονται και υψηλές προσδοκίες. Με τον πήχη τόσο ψηλά όμως, είναι φυσικό κάποιες εταιρείες να μην καταφέρνουν να ανταποκριθούν.

Όπως σημειώσαμε όμως πριν δύο ημέρες, οι επενδυτές είναι πλέον εξαιρετικά ευαίσθητοι σε οποιαδήποτε αμφιβολία για τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης και παραμένει βασικό σημείο προβληματισμού πόσο γρήγορα οι τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές ΑΙ θα μπορέσουν να αποδώσουν ανάλογα κέρδη. (σ.σ: Περισσότερα για τα βαρίδια αλλά και τα εφόδια των χρηματιστηριακών αγορών τον Νοέμβριο μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Είναι άλλο όμως να εξορθολογιστούν κάποιες αποτιμήσεις σε πιο «γήινα» επίπεδα και άλλο να εκτιμά κανείς το κραχ του αιώνα.

Τελικά, τι πρέπει να περιμένουμε;

Oι προειδοποιήσεις των οίκων μιλούν για διόρθωση όχι για καταστροφή

Σύμφωνα με τη FactSet από τις εταιρείες που ανακοίνωσαν αποτελέσματα έως τα τέλη Οκτωβρίου, το 83% έχει αναφέρει πραγματικά κέρδη ανά μετοχή -EPS- υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, ποσοστό που είναι πάνω από τον 5ετή μέσο όρο του 78% και πάνω από τον 10ετή μέσο όρο του 75%.

Όσον αφορά τα έσοδα, σχεδόν το 70% των εταιρειών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις εσόδων, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Όσον αφορά τον δείκτη S&P500 το forward P/E 12 μηνών είναι 22,9. Αν και δεν βρίσκεται σε δυσθεώρητα επίπεδα σαφώς είναι πάνω από τον μέσο όρο των 5 ετών -19,9- και πάνω από τον μέσο όρο των 10 ετών (18,6).

Όμως η ετήσια κερδοφορία για τον S&P 500, όπως μετράται με βάση την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, ήταν υψηλότερη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, περίπου στο 18%, ποσοστό που είχαμε να δούμε από το 1991. Και με λιγότερη μόχλευση: Ο λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια του δείκτη είναι κοντά στο 100% από υπερδιπλάσιο στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Μεγάλο μέρος αυτής της βελτίωσης οφείλεται στις Magnificent Seven και την Broadcom, οι οποίες σημείωσαν πέρυσι σύμφωνα με τον Nir Kaissar μέση σταθμισμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων κατά 68%, ήτοι υπερδιπλάσια από εκείνη των οκτώ μεγαλύτερων εταιρειών στο αποκορύφωμα της φούσκας των dot-com τον Μάρτιο του 2000. Όσον αφορά δε την μόχλευση, οι σημερινοί τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν σχεδόν τη μισή χρηματοοικονομική μόχλευση σε σχέση με εκείνη των dot-com. (σ.σ: Βέβαια αυτό σε λίγους μήνες θα έχει αλλάξει, καθότι θα έχουμε αθρόες εκδόσεις ομολόγων ώστε να χρηματοδοτηθεί μέρος των επενδύσεων για την ΑΙ).

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες αρνητικές παρατηρήσεις, όπως για παράδειγμα ότι αν και το ποσοστό των εταιρειών που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις είναι υψηλό, το μέγεθος της υπέρβασης των κερδών ήταν μικρότερο σε σχέση με τον πρόσφατο 5ετή μέσο όρο.

Για τη Citi δε, η αντοχή των εταιρικών κερδών στηρίζεται περισσότερο σε επαναγορές μετοχών και λιγότερο σε αύξηση παραγωγικότητας.

Αλλά και η Goldman Sachs και η Morgan Stanley φαίνονται ιδιαίτερα ανήσυχες και δεν αποκλείουν μια πτώση στις αγορές μετοχών τα επόμενα δύο χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, ο David Solomon της Goldman δήλωσε ότι είναι «πιθανόν να υπάρξει πτώση 10-20% στις αγορές μετοχών εντός των επόμενων 12-24 μηνών».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley με τη σειρά του δήλωσε ότι «πρέπει να αποδεχτούμε την πιθανότητα να υπάρξουν πτώσεις της τάξεως του 10-15% που δεν θα προκύψουν από κάποιο είδος μακροοικονομικής κρίσης».

Και οι δύο oίκοι εστιάζουν στο γεγονός των υψηλών αποτιμήσεων και όχι σε μακροοικονομικές ανησυχίες, όπως το υψηλό χρέος που αναμένεται να γίνει ακόμα υψηλότερο, το πάγωμα της αγοράς εργασίας ή το κυβερνητικό shutdown που συνεχίζεται.

Αλλά και οι επικεφαλής των μεγαλύτερων τραπεζών του κόσμου, όπως της JPMorgan και της Citigroup, μιλούν πλέον ανοιχτά για «υπερβολική ευφορία» στις αγορές και προειδοποιούν για φαινόμενα «φούσκας».

Μια διόρθωση όμως από 10% έως 20% τους επόμενους 12 εως 24 μήνες, σε ένα χρηματιστηριακό σύμπαν όπου όλα σχεδόν τα assets έχουν δώσει τρελές αποδόσεις δεν θεωρείται επουδενί λόγο ένα σενάριο καταστροφής. Μάλλον, ένα σενάριο υγείας και εξορθολογισμού θα το χαρακτηρίζαμε.

Άλλωστε και o Solomon επισήμανε ότι διορθώσεις της τάξης του 10% έως 20% είναι φυσιολογικό στοιχείο των μακροχρόνιων bull markets.

Ας μην ξεχνάμε ότι η απόδοση του S&P500 την τελευταία 5ετία είναι άνω του 93% και του τεχνολογικού Νasdaq άνω του 97%.

Eπιπλέον, η διόρθωση για κάποιους τίτλους θα είναι σαφώς μεγαλύτερη, αλλά για κάποιους άλλους ίσως μικρότερη. Ακόμα και στον τομέα της τεχνολογίας, ίδια διόρθωση θα κάνει μια μετοχή με forward P/E ratio πέριξ του 29,94 (Nvidia) και ίδια διόρθωση μια μετοχή με f.P/E ratio 200;

Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να επαναξετάσουμε τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων μας και να θυμηθούμε την κλασική αξία της διαχείρισης κινδύνου και όχι να πιθανολογούμε αν η αγορά θα κάνει μια τυπική διόρθωση από 10% έως 20% ή θα έχουμε μια τραγωδία τύπου dot -com;

Κάποιοι «παίκτες» ποντάρουν πιο επιθετικά στην πτώση

Ο γνωστός σε όλους ως Μr Big Short, Michael James Burry, o οποίος έβγαλε μια περιουσία καθώς ήταν από τους λίγους που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008, επανήλθε παίρνοντας θέση short εναντίον της Palantir αλλά και της ναυαρχίδας του τομέα της τεχνολογίας, Nvidia.

Όπως δείχνει χρηματιστηριακή καταχώρηση -13-F filing- στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Mr Big Short μέσω του fund που διαχειρίζεται, το Scion Asset Management, έχει αγοράσει put options για 5 εκατομμύρια μετοχές της Palantir και 1 εκατ. μετοχές της Nvidia.

Η θέση short στην Palantir υπολογίζεται πέριξ των 912 εκατ. δολαρίων και στην Nvidia πέριξ των 187 εκατ. δολαρίων.

Το στοίχημα του Βurry δεν είναι μικρό αν σκεφτεί κανείς ότι οι δύο θέσεις αντιστοιχούν στο 80% του χαρτοφυλακίου της Scion.

Αναρωτιόμαστε αν οι δηλώσεις του την Παρασκευή που μας πέρασε στα social media, σχετικά με το γεγονός ότι «μερικές φορές, η μόνη νικηφόρα κίνηση είναι να μην παίξεις» ήταν μια έμμεση ανησυχία για το κατά πόσον θα του βγει το στοίχημα σε δύο από τους πιο δημοφιλείς τίτλους της αγοράς.

Ο σοφός της Wall απλά περιμένει γεμάτος μετρητά

Η Berkshire Hathaway, ο μεγάλος επενδυτικός όμιλος του Γουόρεν Μπάφετ παραμένει επιφυλακτική απέναντι στις αγορές και αύξησε περαιτέρω τη ρευστότητά της στο επίπεδο ρεκόρ των 381,7 δισ. δολαρίων.

Στο τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, ο όμιλος του Μπάφετ ήταν για 12ο συνεχόμενο τρίμηνο καθαρός πωλητής.

Η Berkshire επίσης δεν προχώρησε σε καμία επαναγορά δικών της μετοχών για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, αν και η τιμή της μετοχής της έχει μείνει σημαντικά πίσω από την ευρύτερη αγορά.

Ο 95χρονος Μπάφετ ετοιμάζεται να τερματίσει την θητεία του ως διευθύνων σύμβουλος στο τέλος του έτους, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Γκρεγκ Άμπελ, ο οποίος θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσει το βουνό ρευστότητας που του παραδίδει ο Μπάφετ.

Ο «σοφός» της Wall πάντως δεν προσπαθεί να προβλέψει τον χρόνο εκδήλωσης μιας μεγάλης διόρθωσης. Απλά φροντίζει να είναι σε θέση να την εκμεταλλευτεί.

