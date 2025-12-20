Αμερικανικές επιδρομές κατά του ISIS στη Συρία - «Δεν είναι η αρχή ενός πολέμου, αλλά πράξη εκδίκησης»

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αργά το βράδυ της Παρασκευής αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, γράφει η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Πρόκειται για αντίποινα σχετικά με την δολοφονία στρατιωτών» προσέθεσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει για αντίποινα την περασμένη εβδομάδα μετά από επίθεση εναντίον αμερικανικού προσωπικού το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Συρία από το τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε ότι οι επιδρομές στόχευσαν «τρομοκράτες του ISIS, υποδομές και εγκαταστάσεις όπλων» και δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχημένη. «Αυτή δεν είναι η αρχή ενός πολέμου — είναι μια δήλωση εκδίκησης», είπε ο Χέγκεθ. «Σήμερα, κυνηγήσαμε και σκοτώσαμε τους εχθρούς μας. Πολλούς από αυτούς. Και θα συνεχίσουμε», πρόσθεσε.

Πληροφορίες των New York Times αναφέρουν πως πρόκειται για δεκάδες στόχους στην Κεντρική Συρία. Μεταξύ των στόχων ήταν αποθήκες όπλων και άλλα κτίρια που σχετίζονται με επιχειρησιακές δραστηριότητες. Οι επιθέσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Breaking: The US military struck multiple targets in Syria on Friday believed to be tied to ISIS as retaliation for the recent attack against American troops there that killed two service members, two US officials tell me & @halbritz. https://t.co/Wal6lixOzz — Zachary Cohen (@ZcohenCNN) December 19, 2025

Η τρομοκρατική επίθεση

Τρεις Αμερικανοί - δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας - μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, σκοτώθηκαν πριν μία εβδομάδα στη Συρία σε «ενέδρα από έναν ελεύθερο σκοπευτή» του Ισλαμικού Κράτους, ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον, με την Δαμασκό να δηλώνει ότι ο δράστης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Τρεις άλλοι Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επίθεση, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM), προσθέτοντας ότι ο ένοπλος σκοτώθηκε.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε στο X ότι ο πολίτης που σκοτώθηκε ήταν Αμερικανός διερμηνέας. Στην ανακοίνωσή της, η CENTCOM τόνισε ότι η επίθεση έγινε από έναν ένοπλο που έδρασε μόνος του και η επίθεση συνέβη στην πόλη Παλμύρα της κεντρικής Συρίας.

«Συμμαχικές δυνάμεις» σκότωσαν τον δράστη, έγραψε πριν μία εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο υπουργός χαρακτήρισε τον δράστη «κτήνος» και προειδοποίησε: «Αν στοχεύετε Αμερικανούς - οπουδήποτε στον κόσμο - θα περάσετε το υπόλοιπο της σύντομης, αγχωτικής ζωής σας γνωρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σας κυνηγήσουν, θα σας βρουν και θα σας σκοτώσουν χωρίς έλεος».