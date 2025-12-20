ΠΑΣΟΚ: Αυτοί δεν σώζονται με τίποτα

Δυσφορούν διότι η δημοσκοπική βελόνα τους είναι κολλημένη, αλλά οι ίδιοι κάνουν τα πάντα για να μην κουνηθεί. Θα έλεγα μάλιστα πως θα πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι που δεν κινείται προς τα κάτω, αν και πιστεύω ότι λίαν συντόμως θα το δούμε και αυτό. Δυστυχώς, καθώς το ΠΑΣΟΚ ήταν το κόμμα που έβαλε πλάτη στα δύσκολα και θεωρείται ένα κόμμα του συστημικού χώρου. Πιθανόν, λόγω κεκτημένης ταχύτητας να εξακολουθούμε να το βλέπουμε έτσι, αφού εδώ και καιρό τα πεπραγμένα του κινούνται στον δρόμο που χάραξε η Ζωή.

Χθες καταψήφισαν τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ακατανόητη αυτή η στάση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Η κοινή λογική λέει πως καταψηφίζοντας, προτιμούν το καθεστώς του ΟΠΕΚΕΠΕ, συντασσόμενοι με τους απεργούς αγρότες. Να μην ξεχνάμε πως είναι ένα από τα βασικά αιτήματα των μπλόκων. Μόνο που το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον θεωρητικά, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας για να συντάσσεται άκριτα με κάθε αίτημα των διαμαρτυρομένων κοινωνικών ομάδων. Τέτοια συμπεριφορά επιδεικνύουν τα μικρά κόμματα που επιζητούν εναγωνίως τρόπους για να μεγαλώσουν.

Το ΠΑΣΟΚ ένα θεσμικό κόμμα - τουλάχιστον αυτό πιστεύουμε - είναι αδιανόητο να υιοθετεί ένα αίτημα που συντηρεί τη διαφθορά και τη ρεμούλα. Το ότι για αυτό το καθεστώς διαφθοράς και ρεμούλας υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες, δεν σημαίνει πως ένα σωστό κυβερνητικό μέτρο που θεραπεύει αυτή τη νοσηρή κατάσταση, το ΠΑΣΟΚ θα το καταψηφίσει.

Μέχρι τώρα θεωρούσα υπερβολικές και άδικες τις κατηγορίες του κυβερνητικού εκπροσώπου πως το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί την πορεία της Πλεύσης Ελευθερίας. Αρχίζω να τον δικαιώνω.

Θα μου πείτε πως άπαντες μέσα στο ΠΑΣΟΚ αισθάνονται την ανάσα του Α. Τσίπρα, και τρέχουν να τον προλάβουν. Ουκ ολίγοι ακόμα και σήμερα εκστασιάζονται με το σύνθημα που ακουγόταν τον προηγούμενο αιώνα «ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά», σύνθημα που ακούστηκε πριν από λίγες μέρες στην «κόκκινη» Πάτρα κατά την υποδοχή του Α. Τσίπρα. Ένα κόμμα που πορεύεται βλέποντας προς το παρελθόν, βαδίζει τον δρόμο της απώλειας. Και αυτό δεν είναι σύμπτωμα που αφορά μόνον την ηγεσία. Ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου του πηγαινοέρχεται τη διαδρομή ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ με ό,τι αυτό σημαίνει για το μέλλον του Κινήματος. Το ένα τους το μάτι αλληθωρίζει προς Τσίπρα μεριά και περιμένει.

Και σαν να μην έφταναν αυτές οι ανακόλουθες πολιτικές - το λέω κομψά - τα πρωτοκλασάτα στελέχη έχουν βαλθεί να αμφισβητούν τον αρχηγό τους. Τελεσίγραφα ο ένας, προθεσμίες ο άλλος, πολλές οι πράσινες Πασιονάριες, γκρίνια από παντού και αν εξαιρέσουμε τον Χ. Δούκα, που είναι ο μόνος που έχει συγκροτημένη πολιτική ατζέντα, όλοι οι υπόλοιποι απλώς ασχολούνται με τον Ανδρουλάκη, με την πολιτική απούσα από τον λόγο τους.

Είναι κανόνας: όταν κάποιος δεν θέλει να σωθεί, δεν σώζεται. Και στο ΠΑΣΟΚ κυριαρχούν οι αυτοκτονικές τάσεις. Επειδή εκεί μέσα υπάρχουν 2 - 3 ικανά στελέχη, ας ετοιμάζουν τα δελτία τους για μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία.